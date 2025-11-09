Segon punt en lliga, contra el Badalona Women
En els dos últims partits de lliga s’han perdut tres punts en el minut 100. És una anècdota, alhora una desgràcia, també mala sort, i sens dubte la conseqüència de pilotes que cauen en una àrea amb una densitat de població superior a la de Mònaco, i així un rebot, una cama, una esquena o una rematada que no tenia perill i a la fi sí que en té es traduïx en una pèrdua irreemplaçable de punts. Per a aconseguir-los s’havia treballat de valent, contra el Costa Adeje Tenerife i contra el FC Badalona Women, durant les dos mitats i els llarguíssims temps de descompte, que, fins ara, sempre s’han disputat per a minva del Llevant UD. Ara bé, com diuen els optimistes, si és qüestió de sort, a la fi em tocarà! Si hi entren altres variables, ja tot depén…
Hui, contra l’equip de la comarca del Barcelonès, hi havia sentiment de victòria, i eixa actitud, rabiosa i amb ganes d’oblidar la catàstrofe de la Copa de la Reina, s’avantposava a la tendència derrotista, a la classificació i també a les declaracions de José Danvila el passat 5 de novembre a Radio Marca, en les quals reconeixia que llançava la tovallola respecte de la continuïtat d’esta secció dins del club, una secció tan important en la nostra història i en la del futbol femení en Espanya, i que ho faria perquè no sap com generar un producte de qualitat. Podria preguntar en Logronyo, Eibar, Granada o Múrcia, potències econòmiques i futbolístiques, a vore si li ho explicaven.
Quant al partit, en la primera secció de l’encontre, hem assistit al millor Llevant de les deu jornades, i això que, en teoria, el FC Badalona Women no era ni molt menys l’inferior amb què s’havia jugat. Un Llevant UD molt segur, eixint amb tensió, amb Rai Carrasco per l’esquerra, Érika González per la dreta i apareixent per totes bandes en determinades fases, entrant amb perill i desbordant, extraordinària; un centre del camp que evolucionava amb criteri fins a l’àrea aliena arran dels contraatacs de les catalanes, i una defensa segura, amb totes les llevantinistes exercint pressions de bandada salvatge, sense deixar respirar, i elaborant jugades des de baix, amb puntes de perill a pesar dels escassíssims xuts. Per això, llevat de l’esglai que ha fet l’equip català en els primer minuts per part de Chamorro, el Llevant ha lluitat per imposar el seu criteri, i d’una jugada d’Erika ha eixit el penal que ha executat ella mateixa d’un tir potentíssim a mitja altura, després d’una sol·licitud de revisió per part de Santi Triguero.
La segona part ha resultat igualada perquè el Badalona Women buscava l’empat amb fruïció, incorporant jugadores de refresc de manera periòdica, i el Llevant aprofitava contraatacs o creacions des de l’àrea per a tindre a ratlla les catalanes i inventar ocasions tímides. Érika, Dolores i Le Guilly ho han intentat amb xuts llunyans però amb intenció, únics amb perill a pesar de la pressió exercida sobre l’àrea de les catalanes, i la teòrica possibilitat de gol. Però dos elements han condicionat la pèrdua dels dos punts amb què ja se somniava. Evidentment, les dones que entraven cap a la part ofensiva del Badalona Women, el qual pràcticament ha acabat amb quatre davanteres, destacant, i com a últim recurs, la introducció de Barclais en el minut 85, qui ha aportat profunditat, domini i perill la seua banda, i que ha originat el gol de l’empat; i d’una altra, per part de Triguero, l’erro de substituir quatre jugadores essencials: primer, Núñez, per Inés Rizo, en el minut 70, la qual cosa ha reduït l’estrés defensiu de les catalanes; en el minut 90, el canvi de Dolores per Gonzi, quan encara faltaven més de deu minuts de partit, i hui la portuguesa ha brillat de forma indiscutible; i, ja a boca de canó, en el 98, els de Érika i Rai Carrasco, per Traoré i Daniela Luque.
Quedava poc de temps, sí, però quedava tot, i venint d’una anterior derrota en temps de descompte, Santi Triguero no ha percebut de quina manera estes jugadores eren el contrapés a la necessitat ofensiva contra rellotge i in extremis de les catalanes. La desaparició en l’últim tram de l’encontre d’eixes futbolistes ha influït sens dubte en una major despreocupació del Badalona a l’hora de defendre i a llançar-se amb tota l’ànima a buscar el gol de l’empat, aconseguit per Chamorro, qui, recordem-ho, ja ens havia avisat a l’inici del partit. I sort que Irina no ha controlat una pilota quan encarava sola la nostra porteria.
Hem sumat un punt, sí, però la sensació és d’enorme frustració, perquè poques vegades tindrem tan clara una victòria. Confiem que el nivell de joc de hui es mantinga les dos jornades immediates, en A Coruña per a aconseguir un triomf que seria importantíssim contra un rival en la lluita per la permanència, i contra el Barça en el Ciutat de València per a donar la sorpresa. Quant a les paraules de Danvila, visquem amb intensitat els últims partits del Llevant UD femení de la història.
