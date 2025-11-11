Los abonados del Levante UD agotan las 508 entradas para Mestalla

El Levante UD ha informado este mediodía de que las 508 entradas recibidas por parte del Valencia CF para el derbi del viernes 21 de noviembre ya se han agotado. Este martes los abonados han terminado de adquirir el total del más de medio millar de entradas de la zona visitante en Mestalla, donde se disputará el duelo de rivalidad en València a partir de las 21:00 horas de la noche. Será en un día poco habitual, viernes, y el partido que reabra la Liga tras este último parón de 2025.

Las entradas de grada visitante salieron a la venta el lunes al precio de 30 euros, el mismo que tendrán que pagar los abonados valencianistas que puedan desplazarse en la segunda vuelta de la Liga al derbi de Orriols. Es el precio establecido en el pacto entre varios de los clubes de Primera y la competición para facilitar los desplazamientos de aficiones en apoyo de sus equipos.

Para adquirir la localidad, las personas abonadas debían acceder al Portal del Abonado con su número de abono y DNI. Allí han encontrado un código personal, que ha servido para validar la compra definitiva de las entradas.

Venta solo para abonados

La venta ha sido exclusiva para abonados. Cada uno ha podido adquirir un máximo de dos entradas, siempre que correspondiesen ambas a abonados. Las localidades se enviarán en los días previos al partido al correo electrónico facilitado en el momento de la compra.

En menos de 24 horas, la afición 'granota' ha agotado las 508 entradas facilitadas por el Valencia. El levantinismo no está dispuesto a dejar solos a los suyos en el estadio valencianista. A diez días del partido, y de manera fulgurante, el levantinismo ha acabado con más de medio millar de localidades en Mestalla.