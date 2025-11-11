El Levante UD ya tiene rival en la Copa del Rey: el Cieza

El Levante UD ya conoce a su próximo rival en la Copa del Rey. Los granotas no tendrán que desplazarse demasiado por la geografía española, ya que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha mantenido en esta segunda ronda la distinción en Grupo Norte y Sur a la hora de sortear los emparejamientos. El Levante UD visitará La Arboleja para enfrentarse al CD Cieza. La eliminatoria se disputará, a falta de que la RFEF publique la programación completa, el martes 2, el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre. Los encuentros tendrán lugar en una franja horaria entre las 19:00 y las 21:00.

Una vez superado el estreno en la Copa del Rey contra el Orihuela CF, no sin sufrimiento hasta el último minuto cuando Carlos Espí decidió la eliminatoria, el equipo de Julián Calero intentará seguir dando pasos en el torneo del KO y plantarse en los dieciseisavos de final, donde ya entrarán en liza los cuatro equipos que disputarán la Supercopa del España 2025.

El Levante UD estuvo bien representado en el sorteo, puesto que Carlos Espí fue una de las manos inocentes que sacaron las bolas durante la ceremonia. Allí Espí vivió su primer enfrentamiento contra uno de sus rivales, puesto que conectaron en directo con el vestuario del CD Cieza desde el Salón de Actos Luis Aragonés. “Que se preparen”, fue el mensaje desde Cieza para el Levante UD.

“Sabemos que va a ser una eliminatoria complicada, muy bonita y estamos preparados para pasar a la siguiente ronda”, aseguró Espí tras el aviso del representante ciezano.

Esta será la tercera vez que el cuadro granota se mida al CD Cieza tal y como recordó el club en sus redes sociales; la primera vez fue en la temporada 1987/1988 con un resultado de 1-3 y en la 1993/94 con victoria también granota (1-2). El CD Cieza, que ahora milita en la Tercera Federación, está segundo en su grupo solo por detrás del filial del Real Murcia y llega tras eliminar al Córdoba CF en la primera ronda.

#CopadelRey 🏆 | TODOS LOS EMPAREJAMIENTOS DE LA SEGUNDA RONDA

GRUPO 1

OURENSE CF - GIRONA FC

CLUB PORTUGALETE - DEPORTIVO ALAVÉS

REUS FC REDDIS - REAL SOCIEDAD

UE SANT ANDREU - RC CELTA DE VIGO

AT. BALEARES - RCD ESPANYOL

CD EBRO - CA OSASUNA

CD NUMANCIA - RCD MALLORCA

CE SABADELL - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA

PONTEVEDRA CF - SD EIBAR

RACING FERROL - SD HUESCA

SD PONFERRADINA - RACING DE SANTANDER

CD MIRANDÉS - REAL SPORTING DE GIJÓN

CULTURAL LEONESA - FC ANDORRA

REAL ZARAGOZA - BURGOS CF

GRUPO 2