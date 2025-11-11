El segundo peor arranque del Levante en quince años en Primera División

No es noticia para nadie que el Levante UD no está firmando un inicio deseado en su gran vuelta a Primera División. Los puntos no llegan, los resultados no llegan... pero a pesar de todo, lo que sí que llega es esa sensación de ser un equipo competitivo, valiente, de esos que pelean con el corazón. Ese esfuerzo constante y actitud innegociable no solo son respaldados por el club, sino también por una afición entregada a su equipo en cuerpo y alma. Los de Orriols son conscientes de que hay muchas cosas por mejorar/corregir, especialmente en zona defensiva —mayor contundencia, solidez y atención—, pero lo que es evidente es esa capacidad del equipo para resistir y combatir cualquier adversidad. Que el camino es difícil, sí, largo y profundo, sí, con muchos contratiempos sí, pero... queda, con unión y compromiso de todos, trabajar al máximo y creer en las posibilidades reales de la permanencia.

Ante todo, el fútbol no es un deporte de sensaciones o rendimientos; sino de éxitos convertidos en resultados. A pesar de todo, lo justo sería que el Levante tuviera más puntos de los logrados... especialmente en esos encuentros donde iban ganando/empatando y terminaban perdiendo incluso el partido. Pero esto tampoco va de justicia. De hecho, esos choques (Alavés, Barcelona, Mallorca...) donde optaban por un botín mayor, y no lo conseguían, esa capacidad de gestión de los tramos/situaciones del partido es una faceta que también se trabaja. Los números no engañan, se pueden adornar e incluso esconder, pero siempre aparecen. En efecto, los de Calero se van a este tercer parón de selecciones (noviembre) en descenso, ocupando la 19ª posición, con 9 puntos de 36 posibles. Esto equivale a ser el segundo peor arranque en quince años en Primera División. Mientras que las estadísticas mejoran como visitante (8 puntos), la situación se agrava en el Ciutat de València, con tan solo un punto de 15 totales, una cifra muy por debajo de esa exigencia de convertir su feudo en un fortín donde fortalecerse, como lo fuese la temporada pasada en la categoría de plata.

Carlos Álvarez marchándose por la banda del Ciutat ovacionado / LALIGA

Los otros peores registros: las dos temporadas del descenso

Por su parte, el Levante, desde la temporada 2010-2011 hasta la actualidad, ha completado dos registros negativos en estas doce primeras jornadas, una de ellas la peor. No obstante, ambas campañas en Primera División terminaron con los posteriores trágicos descensos a Segunda. La que lidera la estadística como la más trágica/difícil data de 2021-2022, bajo una inestabilidad económica, futbolística y de entrenadores, con hasta tres: Paco López, Javi Pereira y el cierre mejorado, pero insuficiente con Alessio Lisci. Bajo estas mismas circunstancias, el equipo levantinista ocupaba la 19ª posición en la tabla, con tan solo seis puntos. De hecho, fue la peor primera vuelta del club en toda su historia, sin conocer la victoria.

Asimismo, la tercera peor estadística en estas casi dos décadas se sitúa en la temporada 2015-2016: 19º en la tabla, con 10 puntos y el despido prematuro de Lucas Alcaraz a finales de octubre. Su sucesor, Rubi, aunque mejoró el rendimiento del equipo, no fue capaz de salvar lo inevitable: el descenso a la categoría de plata como colistas con 32 puntos. No obstante, al año siguiente, el equipo liderado por Muñiz cerró una campaña histórica en Segunda División: un equipo imparable que, con 84 puntos y el título de Liga, volvió a la élite española.

Los números totales en los últimos quince años

En total, en los últimos quince años en Primera División, el cuadro levantinisa ha experimentado inicios mejores/peores, con más puntos o menos, pero sobre todo, con rendimientos dispares que le han llevado a ocupar tanto plazas superiores o en mitad tabla, o inferiores e incluso en descenso. Esta es la posición del Levante en la máxima categoría del fútbol español en las primeras 12 jornadas (2010-2025):

2010-11: decimoquinto (15º), con 11 puntos. Entrenador: Luis García Plaza

2011-12: cuarto (4º), 23 puntos. Entrenador: Juan Ignacio Martínez. Termina sexto: clasificación a Europa League

2012-13: cuarto (4º), 20 puntos. Entrenador: Juan Ignacio Martínez. EuroLevante

2013-14: octavo (8º), 17 puntos. Entrenador: Joaquín Caparrós

2014-15: decimotercero (13º), con 12 puntos. Entrenador: Mendilibar

2015-16: decimonoveno (19ª), con 10 puntos. Entrenador: Luis Alzaraz / Rubi

2016-17: Segunda División

2017-18: decimosegundo (12º), con 15 puntos. Entrenador: Muñiz / Paco López

2018-19: octavo (8º), con 17 puntos. Entrenador: Paco López

2019-20: undécimo (11º), con 17 puntos. Entrenador: Paco López

2020-21: decimoséptimo (17º), con 11 puntos. Entrenador: Paco López

2021-22: decimonoveno (19ª), con 6 puntos. Entrenador: Paco López / Javi Pereira / Lisci

2025-26: decimonoveno (19ª), con 9 puntos. Entrenador: Julián Calero

La posición del Levante UD en la clasificación en los últimos quince años en Primera División / Marcos Abad

Tercer mejor registro goleador

A pesar de todo, los de Calero han exhibido un gran cuadal goleador: 16 tantos (más los cuatro de Copa), con la dupla Etta Eyong-Iván Romero (nueve tantos) en un ritmo poderoso y ascendente. Esa capacidad y efectividad goleadora está garantizada entre sus atacantes, sumado a la calidad de un Carlos Álvarez, menos participativo —por la exigencia de la competición y ese rol más defensivo—, pero decisivo durante los partidos: acumula dos goles, una asistencia y quince oportunidades creadas. Por tanto, esta faceta ofensiva está cubierta, aunque falta ese equilibrio defensa-ataque, no acaba de llegar ante la cantidad de goles encajados (23).

En cambio, los dos mejores registros goleadores los firmó el Levante en las temporadas 2011-12 y 2018-19. En esta primera campaña, en las doce primeras jornadas de Liga, los de Juan Ignacio Martínez anotaron 17 goles, con buenos números defensivos: nueve tantos en contra. No obstante, por encima de todas destaca el segundo año de Paco López en el club, con una idea de juego atrevida, agresiva y ofensiva, con esos 18 dianas a favor. Pero... esta idea de juego más dominante/arriesgada le llevó a encajar 19 goles, una cifra abultada para estas primeras fechas.