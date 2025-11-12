Manu Sánchez: “Sería muy bonito ganar por primera vez en Mestalla”

El Levante UD vive días de preparación e ilusión antes de uno de los partidos más esperados de la temporada: el derbi frente al Valencia CF, que se disputará el viernes 21 de noviembre en Mestalla. En un acto celebrado en el centro comercial Arena, donde Manu Sánchez, Iker Losada y Jeremy Toljan firmaron autógrafos a decenas de aficionados (muchos de ellos niños que esperaban con camisetas y bufandas azulgranas), el lateral madrileño atendió a los medios para analizar la actualidad del equipo y compartir sus sensaciones de cara al gran duelo valenciano.

Manu Sánchez celebrando su gol de cabeza en un córner ante el Atlético de Madrid / LALIGA

“Nos ha venido bien el parón para desconectar y preparar lo que viene”

Manu Sánchez reconoció que el parón liguero ha servido al equipo para “desconectar y recargar energías” tras unas semanas intensas. “Ahora tenemos diez días para preparar el siguiente partido y mejorar lo que tenemos que hacer”, apuntó el jugador, que aseguró ver al grupo “tranquilo y con mucha confianza”.

Pese a los últimos resultados, el lateral zurdo considera que la plantilla está en buena dinámica: “Es verdad que los últimos partidos no nos han salido como esperábamos, pero creo que hemos tenido mala fortuna. Deberíamos tener más puntos de los que llevamos”.

Un derbi especial… y un horario discutido

El encuentro ante el Valencia se disputará el viernes 21 de noviembre, una fecha que no ha dejado del todo satisfechos a los aficionados. “Sabemos que es un partido muy especial para la ciudad. A la afición le habría gustado más jugar en sábado o domingo, para poder acudir con la familia. Pero nosotros no podemos meternos en eso; la Liga decide los horarios”, comentó Manu con serenidad.

Más allá del día y la hora, el defensor mostró la ambición del vestuario: “Sabemos que para la afición es un partido muy importante, y también lo es para nosotros. Si no me equivoco, el Levante no ha ganado nunca en Mestalla, y sería un día muy bonito para hacerlo por primera vez”.

“Estoy muy feliz aquí: con los compañeros, el cuerpo técnico y la ciudad”

Preguntado por su futuro, Manu Sánchez se mostró prudente respecto a una posible continuidad más allá de su cesión: “No depende tanto de mí, depende de los clubes. Pero estoy muy a gusto y feliz. Estoy jugando mucho, me siento bien con los compañeros, con el cuerpo técnico y con la ciudad, que es magnífica”.

El lateral, que llegó este verano procedente del Celta de Vigo, ya ha dejado huella con su primer gol como granota, precisamente ante su ex equipo de formación (Atlético de Madrid). “Fue un partido muy especial para mí. Siempre que marco un gol es una alegría, y más siendo el primero con esta camiseta. Una pena que no sirviera para mucho, pero me quedo con las sensaciones”, recordó con una sonrisa.

Autocrítica y confianza total en el técnico

Sobre los aspectos a mejorar, Manu fue claro: “Muchas veces nos cuesta cerrar los partidos. Son cosas que tenemos que mejorar, sobre todo en defensa, para no encajar en los últimos minutos. Ofensivamente, estamos bien, pero debemos meter algún gol más para sentenciar”.

Los jugadores del Levante celebrando el gol de Manu Sánchez ante el Atlético de Madrid / LALIGA

También quiso dejar claro que el vestuario confía plenamente en Calero: “Sí, claro que creemos en el míster. Estamos tranquilos, es muy pronto todavía. Sabemos que deberíamos tener más puntos, pero trabajamos para mejorar eso y volver a la dinámica positiva que teníamos en octubre”.

Ilusión granota antes del gran reto

El Levante afrontará el derbi con la motivación de escribir una nueva página en su historia. Nunca ha ganado en Mestalla, pero el ambiente en el vestuario es de optimismo. “Sería un día muy bonito conseguirlo. Lo vamos a dar todo para que nuestra afición se sienta orgullosa”, aseguró Manu Sánchez, que ya se ha ganado el cariño de la hinchada por su entrega y compromiso.

El parón ha servido para cargar pilas, el derbi se acerca, y el sueño de conquistar Mestalla sigue intacto en los corazones granotas.