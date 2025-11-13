¿Por qué Etta Eyong juega con Camerún antes que con España?
El delantero del Levante prefiere seguir a su corazón antes que vestir la camiseta de la Selección Española
Karl Etta Eyong llega a los momentos más decisivos de su corta carrera internacional. Tras debutar en el pasado parón de selecciones de octubre, el ariete del Levante afronta dos partidos cruciales para que Camerún mantenga viva la esperanza de clasificarse para el Mundial 2026. Los ‘Leones Indomables’ se enfrentarán primero a la República Democrática del Congo y, si ganan, jugarán la final contra Nigeria o Gabón. Solo una selección africana logrará llegar a la repesca intercontinental junto con equipos de CONMEBOL, CONCACAF, OFC o AFC.
El corazón por delante de la oportunidad
El joven delantero del combinado granota, una de las revelaciones de LaLiga con 6 goles y 3 asistencias en 12 partidos, ha dejado claro que su compromiso es con Camerún. En una entrevista con ‘Sporty TV’, Etta Eyong explicó que nunca contempló jugar con España: "Incluso si el Presidente de España se me hubiera acercado y me hubiera dicho: ‘Por favor, ven’... le habría dicho que lo sentía, pero que seguiría a mi corazón", aseguró el atacante del Levante UD.
Este viernes, Camerún disputará en Rabat (Marruecos), un partido clave para seguir con vida en la carrera hacia su primera Copa del Mundo. Para Etta Eyong, sería también su estreno en una cita mundialista.
