La presencia de Kervin Arriaga en el derbi pende de un hilo

El nombre de Kervin Arriaga está en boca de muchos. No es para menos. El futbolista hondureño ha caído de pie en Orriols. La única nota positiva que dejó la derrota por 0-3 a manos del Rayo Vallecano fue su actuación soberbia: un 85 % de pases precisos (52/61), dos oportunidades creadas, siete acciones defensivas, ocho recuperaciones, tres despejes y 9/10 duelos terrestres ganados (90%). Frente al conjunto franjirrojo, sumó su tercera titularidad consecutiva, después repitió contra Mallorca, Celta de Vigo y Atlético de Madrid. Pero esta progresión y, sobre todo, su presencia en el derbi pende de un hilo.

Exigencia máxima con Honduras

La selección de Honduras se está jugando la clasificación para el Mundial de 2026. El sueño de todo un país depositado en 23 futbolistas y, uno de ellos, es el centrocampista del Levante UD. En la anterior ventana, Arriaga disputó 180 minutos —los dos partidos completos frente Haití y Costa Rica— y en la actual ya suma otros 74 minutos, a falta de que se dispute el segundo partido contra la selección costarricense el próximo miércoles 19.

El enfrentamiento será a todo o nada, porque, con su derrota por 2-0 ante Nicaragua, Honduras se ha complicado la clasificación a la cita mundialista. Se espera que 'El Misilito' parta como titular frente al combinado tricolor, por lo que tendrá un corto margen —poco más de 24 horas— para lucir la elástica del Levante en el derbi. Al igual que pasó contra el Rayo, su presencia sobre el verde de Mestalla ese 21 de noviembre es toda una incógnita.

Kervin Arriaga en el once titular de Honduras ante Nicaragua / FFH Selección Nacional de Honduras

El derbi no espera

De llegar, sería su primer derbi. Y no uno cualquiera. Estará arropado por más de 500 almas levantinistas, que en apenas unas horas se encargaron de hacer volar las entradas. La expectación es máxima, pese al estado de forma de ambos equipos. El Valencia de Corberán llega con el agua al cuello, tras un inicio de liga para olvidar —aunque el empate conseguido ante el Betis dejó algo de aire—. El Levante de Julián Calero tampoco respira tranquilo: la última derrota le ha relegado a la zona roja de la clasificación. Aun así, se espera un Mestalla encendido. Quizás, al que no se le espera es a Kervin Arriaga.

Regreso anticipado de Etta Eyong

Etta Eyong no estará en el próximo Mundial, tras la derrota de Camerún ante la RD del Congo con un gol de Chancel Mbemba en el tiempo de añadido. El delantero del Levante partió como titular, pero sus esfuerzos por acercar a su país a la cita mundialista no obtuvieron recompensa. De lo malo, el club de Orriols puede sacar algo bueno: el camenurés podrá preparar el derbi con total normalidad, ya que se incorporará a los entrenamientos a principios de semana.