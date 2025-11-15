La espina clavada de Vicente Iborra tras retirarse como futbolista profesional

La carrera de Vicente Iborra es digna de elogio: dos ascensos a Primera División con el Levante, disputando competición europea entre medias, cuatro títulos de Europa League (tres con el Sevilla y uno con el Villarreal) y una Conference League con el Olympiacos. Además, jugó más de 170 partidos con el club hispalense y disputó 256 encuentros como granota que lo colocan como el segundo jugador con más participaciones en la historia del club.

La trayectoria del eterno ’10’ es envidiable, pero se retiró con la espina clavada de no haber sido internacional con España. Méritos no le faltaron. Incluso, llegó a estar en alguna prelista siendo futbolista del Sevilla, pero no tiene nada que reprocharse al ser consciente de que, pese a los altos picos de rendimiento que alcanzó en su carrera, dignos de representar a su país, le tocó convivir con una generación de jugadores, y un centro del campo que marcó tendencia en una España exitosa, que dominó el panorama nacional durante varios años.

vicente Iborra atiende a SUPER / GERMAN CABALLERO

“Estoy contento, pero sí es cierto que tengo la espina de no haber sido internacional. Sin embargo, te pones a pensar en el nivel de jugadores que hay en España, y la dificultad que tiene, y no creo que me pueda reprochar nada. Pero sí que me hubiera hecho ilusión representar a mi país. Fueron temporadas, tanto a nivel colectivo como individual, muy buenas y con buenos números. Creo que estuve cerca de ir. Desde el Sevilla me transmitieron que estaba en alguna prelista, pero al final no se dio. Hay que valorar lo que hicimos, el nivel que había en la Selección y que no era nada fácil”, aseguró Vicente Iborra en una entrevista en SUPER que puedes leer en este enlace.