Vicente Iborra, 14 años después, no se olvida de su querida Alma: “me enseñó mis primeros pasos como padre”

Vicente Iborra, en diciembre de 2011, sufrió uno de los golpes más duros que puede asestar la vida tras la muerte de Alma, su primera hija, cuatro días después de nacer con diferentes complicaciones y permanecer en una incubadora. Nació un domingo 4 de diciembre, de forma prematura, y murió el día 8. El revés fue tan grande que nunca lo olvidará su memoria a pesar del dolor que le provocó la pérdida de una hija que le cambió la vida. Cuando sucedió, el ’10’ le pidió a Juan Ignacio Martínez que le convocara de cara al partido de esa misma semana contra el Sevilla. Alma abandonó el mundo un jueves y el sábado Iborra se sentó en el banquillo sacando fuerzas de donde buenamente pudo.

No obstante, recibió tanto cariño del Levante y de toda la afición levantinista que su muestra de agradecimiento fue esparcir sus cenizas en el Ciutat de València. No solo se dejó la vida cada vez que se enfundó la indumentaria del club de su vida, sino que lo dio todo con tal de honrar la memoria de una Alma que nunca le abandonará. Tanto a Iborra como a su familia les acompaña allá donde vayan.

Fernando Bustamante

“Alma me acompañó, me acompaña y me acompañará. Creo que me enseñó mucho pese a no haberla podido conocer o vivir. Me enseñó mis primeros pasos como padre y eso, de cara al futuro, fue importante para mí. Ya no solo para mí, sino también para mi familia. Mis hijos saben que han tenido una hermana previamente. Es una historia bonita que, en su momento, fue dura y difícil, pero tenemos una estrella bien bonita que nos acompaña y nos ilumina allá donde vamos. Ella nació un día en el que nosotros jugábamos en el Camp Nou. Lo que viví y lo que me arropó tanto la afición como el club durante esos días está muy marcado para mí. La mejor forma de recordarla, y de agradecer todo el apoyo recibido, era sentirla cerca cada vez que pisaba el Ciutat”, explica en la entrevista para SUPER