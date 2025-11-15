Vicente Iborra opina sobre la salida de Pepelu al Valencia

El transcurso de los años evidencian que solo hay un Vicente Iborra en el mundo y que hay futbolistas que son inimitables. No solo por su palmarés y trayectoria, sino también por sus valores y forma de entender la vida. Sin embargo, es inevitable que se busquen herederos que resguarden la dignidad y el sentido de ser de un club de fútbol. Pepelu, canterano del Levante que lució los colores del club granota durante una década, aspiró a coger el relevo del eterno ’10’ por encarnar todo lo que proyecta Iborra y, sobre todo, por transmitir un mensaje de compromiso y fidelidad hacia el Levante tras renovar 10 años por el conjunto de Orriols después de descender a Segunda División. Una vez no se consiguió el ascenso, y más tras el nivel mostrado en el centro del campo, el levantinismo entendió que Pepelu merecía competir en categorías superiores, pero nadie se imaginó que su marcha del Levante sería para firmar por el Valencia CF.

Tras el varapalo que supuso perder la final del playoff de ascenso contra el Alavés, la estocada a una afición malherida fue de grandes dimensiones. Pudo sufrir una situación similar 10 años antes, cuando un Valencia de Champions coqueteó con incorporar a sus filas a un Vicente Iborra inmerso en un crecimiento futbolístico exponencial. Pese a ello, el capitán declinó la opción por su compromiso e identificación con el que es el club de su vida. Cuestionado por la marcha de Pepelu al conjunto de Mestalla, el ’10’ no entró a valorarlo, pero reconoce que él no tomó el mismo camino que el nacido en Dénia.

“Cada uno tiene sus motivos. Él decidió marcharse al Valencia y ya está. La vida sigue, el Levante sigue y el Levante ha vuelto a ascender con otros jugadores. No hay nadie más importante que el Levante y así se ha demostrado. El Levante ha seguido adelante pese a sufrir reveses de todo tipo. Es cierto que se hablaba de que terminaba contrato y de que iba a ir al Valencia. Incluso gente del propio Levante dudaba de mí. Pero, al final, yo sabía del compromiso que tenía con el Levante. Es un gol en un Derbi, un gol importante, y lo celebro con ganas y con rabia por lo que significaba para el equipo. Desde el primer momento hasta el último mi compromiso con el club estuvo ahí. Más allá de esa celebración, intenté dar todo de mí pese a que alguien dudara de lo que pudiera hacer en un futuro. Entiendo a la afición porque Pepelu era un referente, un jugador de la casa y valenciano. Qué mejor que él para haber sido un referente del Levante, pero es él el que toma la decisión. Hay que saber exactamente cuáles son las razones y respetarlo. Pepelu seguirá, pero el Levante también. Lo más importante es que el club ha seguido hacia adelante y ha conseguido un ascenso más allá de los jugadores que tenía en plantilla”, aseguró Vicente Iborra en una entrevista en SUPER que puedes leer en este enlace.