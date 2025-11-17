Etta Eyong regresa a casa sin marcar con Camerún... y sin Mundial

Etta Eyong, delantero camerunés del Levante UD y auténtica sensación de este inicio de LaLiga, se ejercitó este lunes con sus compañeros y está listo para participar en el Derbi del próximo viernes ante el Valencia CF en Mestalla. El goleador regresó tras perder el partido que enfrentaba a su selección contra Congo (0-1) en un duelo en que el atacante fue titular.

Con todo esto, Etta acumula tres internacionalidades con Camerún, país al que ha declarado amor eterno a pesar de que en un futuro quizá hubiera podido ser reclutado por España. El tema es que desde su debut en octubre, ha logrado acumular tres titularidades, pero ningún gol para los suyos. En cualquier caso, si no lo evita una lesión, el joven delantero granota participará en la Copa África que comienza a finales de diciembre y podría retenerle durante un mes. Será parte del Grupo F en el que tendrá como rivales a la siempre peligrosa Costa de Marfil, Gabón y Mozambique.

Eyong, presente; Espí y Pablo, bajas

El delantero se incorporó con normalidad junto a sus compañeros en la sesión de trabajo de este lunes, en la que no participaron los lesionados Pablo Martínez ni Carlos Espí.