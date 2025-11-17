Olasagasti: “Ya nos han enseñado la importancia de ganar el derbi"

En el fútbol... como en la vida: alejarse de tu ciudad natal, del equipo de tu vida, de tu familia, de tus amigos, de tus recuerdos más melancólicos..., es decir, abandonar todos esos lugares/elementos simbólicos de tu “zona de confort”, siempre es complicado, y más, si se trata de un desplazamiento de larga distancia. Pero, en muchas ocasiones, este tipo de oportunidades son clave para crecer, desarrollarse y examinarse en otro lugar diferente y extraño, pero paralelamente positivo para tu creciente formación. A ello se le suma que, un entorno tanto saludable como boyante, un círculo familiar agradable, y un equipo fuerte y comprometido, simplifica y acelera ese largo proceso de adaptación a un contexto novedoso. Este es el caso del (nuevo) centrocampista del Levante: Jon Ander Olasagasti. Un jugador que, tras una vida entera dedicada a la Real Sociedad, ha emprendido un nuevo camino apasionante a tierras valencianas para seguir ese proceso de mejora y progreso mental y futbolístico, pero sobre todo, ser uno más y pelear por el tan anhelado objetivo de todo levantinista: la permanencia en Primera División. Y sí, deja atrás recuerdos inolvidables en el conjunto txuri-urdin, pero también –en esos casi 600 km de distancia de San Sebastián a Valencia–, también trae una mochila cargada de aprendizajes, formación y experiencias para aportarlos a un club modesto sí, pero muy cercano, familiar y entregado a todos sus jugadores, especialmente a los nuevos: ya uno más de la familia granota.

Olasagasti posa ante las cámaras de SUPER / Fernando Bustamante

Por su parte, “Olasa” –apodo común y respetado por el jugador–, llega a Orriols con la humildad, ilusión y la esperanza de ser una pieza importante y ayudar al equipo en todo lo que pueda. El mediocentro de 25 años, con contrato vigente hasta 2028, quiere transformar esos conocimientos adquiridos en un club como la Real en el juego del equipo. El guipuzcoano, con esa versatilidad y alternancia de registros con o sin balón, puede aportar tanto en labores defensivas –recuperaciones y estabilidad– como en juego ofensivo –creatividad, combinaciones y a balón parado–. Por tanto, esa polivalencia y sentido del juego le permiten ocupar distintas demarcaciones en la medular: en banda, de pivote (“6”) o de mediocentro más ofensivo (“8”). También dispone de esa resistencia física y mental necesaria para no dejarse intimidar tanto en el campo (recorrido) como fuera (templanza) por este reto tan difícil..., pero con una recompensa final muy satisfactoria para todos los granotas. Aunque este intercambio de posiciones no le distrae lo más mínimo, su única importancia es jugar donde sea y aportar el máximo al equipo.

Olasagasti, en la Ciudad Deportiva de Buñol / Fernando Bustamante

Ante todo, dispone de un bagaje previo evidente: sus casi 50 partidos en Primera División, sumado a esos minutos en competiciones europeas (Europa League y Champions League), le dan ese punto de experiencia necesario para la ardua y exigente máxima competición española. Olasagasti, un guerrero más a las órdenes de Julián Calero, dispuesto a devolver la confianza al club y luchar hasta el final por este escudo. Su protagonismo en el equipo... solo acaba de empezar, aunque su gran asistencia de córner en ese gol de Manu Sánchez de cabeza ante el Atlético de Madrid acrecientan sus posibilidades de ser un activo importante esta temporada. Ahora, tras pasar ese proceso de adaptación de casi cuatro meses, le toca dar un paso al frente y demostrar esos galones como el (originalmente) sucesor del gran Georgi Kochorashvili, aunque la sombra del georgiano es muy alargada: trabajo, clase y levantinismo en vena. No obstante, el ex de la Real Sociedad tiene mimbres de sobra como para ser uno de los protagonistas del conjunto granota este año.

¿Cómo te trata Valencia? ¿Cómo han sido estos casi cuatro meses de adaptación a la ciudad y al Levante?

Un poco largos. Es verdad que me ha sorprendido mucho la ciudad, me han gustado mucho todos los edificios clásicos, y la temperatura, por supuesto. Pero he tenido que buscar piso y me ha costado. Ahora, muy a gusto, con ganas de poder demostrar.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención del Levante? ¿Cómo de importante es para ti crecer y seguir progresando en el club?

Los había visto el año pasado. También estuve hablando con Julián Calero antes de venir. Al final, hablando con él y viendo las opciones que podía tener, decidí con el representante y con mi familia venir a aquí. Yo vengo aquí con muchas ganas, con la intención de poder aportar todo lo posible al club. Desde todo ello, voy a seguir intentándolo hasta que esté aquí.

¿Qué tal es Julián Calero como entrenador? ¿Es tan exigente como se dice?

Sí, es exigente. Mete caña, y los entrenamientos también son duros: entrenamos mucho. Pero bien, lo que hacemos es necesario para que todo el mundo pueda estar bien físicamente y pueda aportar.

Importancia de la figura de Imanol en su desarrollo como jugador

Es otro entrenador también muy exigente. Me ayudó mucho a la hora de ser más intenso, de no perder confianza en mí mismo y de seguir apretando. Era una persona que, aunque no jugases, te tenía en cuenta. Quería que entrenaras fuerte para poder estar al cien por cien cuando te tocase. La verdad es que también se agradece esto.

¿Qué recuerdos y aprendizajes te llevas de tu larga estancia en lo que es tu casa, la Real Sociedad?

Llevo desde hace mucho allí. Todo se lo debo a ellos. He jugado de pivote, de central, de medio izquierdo, de mediapunta… y la verdad, que el estilo de juego que me han inculcado, me ha ayudado mucho a poder estar aquí ahora.

¿Qué sensación tuviste al jugar varios partidos de Europa League y también minutos en Champions?

Una gozada. Además, yo estaba en casa, era mi ciudad, era mi equipo… y la verdad que, tener esa posibilidad de contar con minutos y poder aprovecharlos ahí, era una gozada.

¿Cómo te definirías como jugador, más defensivo, más ofensivo? ¿Cuál es tu mayor virtud y qué puedes aportar a este Levante?

Según la posición, creo que sé leer bien el juego y eso me puede ayudar también a adaptarme. Si juego por dentro, si juego por fuera. No es que diga soy más ofensivo o más defensivo, puedo aportar en ambos. Para ello, tengo que trabajar, está claro. Pero me comprometo mucho con el equipo e intento ayudar siempre a los compañeros.

¿Cómo te encuentras en este sistema de 4-4-2? ¿Dónde prefieres jugar, en ese doble pivote o más en banda?

Intento leer bien el juego y adaptarme lo más rápido posible a lo que me pide el míster, tanto en banda —derecha o izquierda– como de pivote. Creo que puedo aportar diferentes cosas en cada sitio, sabiendo lo que cada lado necesita. No tengo problema en ninguno.

¿Cómo está anímicamente el equipo tras verse de nuevo en posiciones de descenso?

Este parón al final nos viene bien para mejorar cosas. A pesar de no tener los puntos que quisiéramos, el equipo está con fuerza, con muchas ganas de poder demostrar que merecemos estar aquí. Esta semana nos va a venir muy bien para poder trabajar mejor y progresar antes del próximo partido.

Un equipo valiente, sacrificado y combativo. ¿Qué le falta al equipo para ganar más partidos y conseguir mejores resultados?

El fútbol al final siempre son pequeños detalles, que marcan la diferencia, para bien o para mal. De momento, no hemos tenido esa suerte o esa decisión de poder completar los partidos, y eso es lo que tenemos que trabajar mejor, para que en los 90 minutos consigamos los puntos.

¿Cómo de importante es para vosotros lograr esa primera victoria en el Ciutat?

Es muy importante. No queremos ponernos presión, pero es verdad que queremos darles alegrías a nuestra afición, tanto fuera como en casa, sobre todo, en casa… de poder darles la primera y más adelante seguir dándole más.

¿Cómo te sientes al jugar en el Ciutat de Valencia? ¿Cómo sentís ese apoyo incondicional de la afición granota?

Sí, desde que vine aquí la afición estuvo muy encima, apoyando desde el primer momento. Estoy muy agradecido por esa parte.

Ante el Atlético te vimos jugar de titular, 74 minutos, y dar una asistencia desde el córner a Manu Sánchez. ¿Son los córners una especialidad en tu juego? ¿Era una jugada ensayada el gol de córner?

Creo que tengo buen pie. Por esa parte, puedo aportar el balón parado. Es verdad que doy esa asistencia, pero me quedé con ganas de aprovechar alguna ocasión más que tuve para poder dar alguna otra asistencia. Y sí, la jugada estaba ensayada.

¿Cómo de importante es para vosotros sacar provecho del balón parado esta temporada? ¿Es una faceta que trabajáis mucho en los entrenamientos?

Es muy importante. Al final en el balón parado se igualan las fuerzas, todos los clubes son iguales. Es verdad que puedes tener lanzadores mejores o peores, pero tienes que aprovechar esa arma para poder ponerte con ventaja en el marcador.

El equipo volvió a competir y a defender bien ante el Atlético en el Metropolitano, pero terminó perdiendo. ¿Qué aspectos positivos sacáis de ese encuentro?

Sí, es verdad que estuvimos defendiendo bien el área, pero también creo que podemos esforzarnos un poco más en tener el juego, con un poco más de combinaciones. En base a eso, mejorándolo, pueden llegar mejores resultados. En cada partido todos damos el máximo, el cien por cien, y eso hace que siempre estemos vivos dentro de él.

¿Cómo se mejoran estos números defensivos que tantos problemas están causando al equipo?

Sí, lo llevamos hablando mucho. Tenemos que mejorar en defensa para que no tengan tanta facilidad de llegada. Es verdad que en los centros del área hemos mejorado, pero tenemos que intentar ahora que sean menos, eran muchos.

¿Qué os dice Julián Calero sobre la situación actual? ¿Qué aspecto del juego os enfatiza más a mejorar?

El poder defender más lejos de nuestro campo y poder también, con balón, generar o dar más combinaciones para poder tener mayores oportunidades en ataque.

Fuera de individualismos… el vestuario granota respira unión y compromiso de todos. ¿Cómo de fortalecido y convencido está el grupo para salir de esta delicada situación?

Por supuesto. Estamos muy unidos, todos creemos y confiamos en que podemos hacerlo. Queremos mejorar esos pequeños detalles para poder sacar puntos lo antes posible, pero tenemos confianza en nosotros mismos y creemos que se puede.

¿Qué grado de importancia tiene Etta Eyong en el equipo? ¿Cómo es en el trato personal? / ¿Y qué te parece Carlos Álvarez?

Es un chico muy gracioso, muy alegre, muy activo también. Tanto en el campo como en el vestuario es parte importante, porque siempre te saca una sonrisa y nos ayuda mucho. A Etta no lo había visto tanto, pero a Carlos lo había visto más. Tiene mucha magia en sus pies, y tenemos que saber aprovecharlo también los demás para poder sacar el máximo provecho.

¿Cómo de importante han sido los nuevos fichajes? Los Toljan, Manu Sánchez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor…

Nos hemos adaptado todos muy bien. Los compañeros, el staff… todos nos han ayudado mucho desde el primer día. Eso se agradece, porque al final ves a todos los que hemos venido de fuera, que somos bastantes, pues muy bien integrados en el grupo, con facilidades a la hora de corregir y ayudar a la gente. Estoy muy agradecido.

¿Cuántas ganas tienes de que llegue tu primer derbi valenciano contra el Valencia? ¿Os veis capaces de ganar en Mestalla?

Sí, tengo muchas ganas de que llegue (ríe). Sé de la importancia que tiene, ya nos lo han enseñado. Con muchas ganas de jugar, de aportar y de ganar.

¿Estás feliz y cómodo en el Levante?

Sí, estoy feliz en el Levante. Es verdad que no hemos empezado de la mejor manera posible, pero estoy contento. La gente me ha acogido muy bien desde el primer día, la ciudad y todo es muy bonito, y el tiempo también ayuda. No me puedo quejar.

¿Qué mensaje le mandáis a la afición de cara a todo lo que viene?

Que sigan confiando y que muchas gracias por el apoyo hasta ahora. Confiamos en que estén ahí: vamos a dar todo por sacar los puntos ya y también alegrarles a ellos.