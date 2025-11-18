El 'Baby Levante' crece en terreno hostil

La plantilla más joven de la Liga F. Eso es lo que tiene el Levante UD esta temporada. Porque no serán ni muchos puntos —solo dos de 33— ni muchos goles a favor —solo cinco—, pero si algo tiene es el plantel con la edad media más baja de toda la competición (22,7), con ocho jugadoras que ni siquiera superan los 20 años. Es un grupo que está aprendiendo a competir en el escenario menos amable posible: colistas y con la exigencia, cada jornada, de sumar la que sería la primera victoria del curso.

No es el contexto ideal en el que estrenarse en el fútbol de élite, pero al menos la situación está curtiendo en resiliencia y en la gestión de las adversidades a este ‘Baby’ Levante. Aspecto que resaltó Andrés París tras caer en Riazor: "Lo que puede tener la afición claro es que la actitud que están teniendo las jugadoras y la resiliencia que tienen a nivel mental y emocional para afrontar todo este tipo de adversidades es digno de alabar".

Alma Velasco en su debut contra la SD Eibar / Levante UD

La cantera asume galones

La cantera debía dar un paso al frente. Así lo demandaba la situación, incluso, antes de empezar la temporada. Alma Velasco, Lucía 'Gonzi', Daniela Luque e Inés Rizo han asumido galones en este inicio liguero. Las dos primeras son debutantes: Gonzi (19) se estrenó como titular frente al Granada CF y fue una de las más destacadas sobre el verde —80% de acierto en los pases, un tiro, tres recuperaciones—, así que su sustitución tras el descanso sorprendió. La oportunidad de Velasco (19) no llegó hasta la jornada cinco, cuando el Levante recibió en casa a la SD Eibar. Fue la pareja de Tere Mérida en el centro de la defensa y jugó los 90 minutos.

Daniela Luque (19) ya debutó la temporada pasada. Lo hizo en la jornada dos frente al Levante Badalona , pero poco pudo hacer, ya que entró en el minuto 88 en sustitución de Ivonne Chacón. En aquel curso fue convocada en otros siete partidos, pero todos los vio desde el banquillo. Más protagonismo ha tenido en este arranque liguero: bajo las órdenes de Emily Lima jugó en las cinco primeras jornadas y, de hecho, frente al Atlético de Madrid fue titular. Con Santi Triguero la historia cambió y solo contó con minutos ante el FC Badalona Women, ya que, antes de esa cita, jugó tres partidos con el Levante B .

Inés Rizo (21) tampoco es una cara nueva. La noveldense llegó en 2023 para reforzar al filial granota, y aunque no pasó por todas las etapas formativas del club, su progresión ha sido innegable. Debutó en Primera División en la temporada 2023/24, con asistencia a Alba Redondo incluida; la pasada campaña alternó la dinámica del filial con su presencia entre las mayores —trece partidos y un gol en Liga F —, y en la actual es una habitual en las convocatorias del primer equipo. Como también lo es Anna Álvarez (17), aunque todavía no ha debutado en partido oficial con el primer equipo.

Juventud, premisa en los fichajes

El Levante se movió en el mercado de fichajes con la idea de incorporar a sus filas juventud. Y así fue. Eden Le Guilly, Sintia Cabezas y Naolia Traoré apenas tienen 19 años; Zipporah Agama y Chinyere Kalu —fichaje para el filial levantinista— cuentan con 20; y Laura Coronado, Paulina Ali y Daniela Castellanos tienen 22 años. A esa evidente apuesta por futbolistas jóvenes se suma otro rasgo clave: la mayoría llegó sin experiencia previa en Liga F. Solo Coronado —tras su etapa en el Levante Badalona — y Kalu —como jugadora del Real Betis— habían pisado la élite. Para el resto, esta temporada es su primera toma de contacto con el máximo nivel del fútbol español.