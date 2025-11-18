El Derbi de Víctor García

Mestalla acogerá este viernes un partido que la ciudad de València lleva esperando desde hace más de tres años y medio. El Derbi del ‘Cap i Casal’ regresa para Valencia y Levante con las emociones a flor de piel y los nervios que generan no solamente los puntos en juego, sino también el hecho de conservar el honor de tumbar al rival ciudadano. El aroma a día grande comienza a florecer por las calles de la capital del Turia mientras la necesidad de alzarse con la victoria, para coger oxígeno en la zona baja de la clasificación, es uno de los principales atractivos de un enfrentamiento que Víctor García, jugador procedente de Xeraco, afronta desde la emoción más absoluta.

Colapsado por la cantidad de entradas que le han pedido familiares y amigos, pero satisfecho por haber realizado las gestiones pertinentes para cubrir todas las peticiones, el polivalente lateral del Levante no esconde ni su motivación ni sus ganas por asaltar Mestalla, pero tampoco se le escapa que el en territorio valencianista vivió, en un día en el que el cúmulo de emociones fue abundante, uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional. Si debutar en Primera División es sinónimo de sueño cumplido, estrenarse como goleador, en una fecha tan señalada, supera el ideal de cualquier jugador que lucha por experimentar el fútbol de élite a lo largo de su carrera.

El 7 de julio de 2020, Víctor García, defendiendo la elástica del primer equipo del Valladolid procedente del filial blanquivioleta, puso las tablas en el marcador (1-1) del partido contra el Valencia en Mestalla, de la temporada 19/20, coincidiendo con su primera toma de contacto en la élite. Pocos minutos después de la reanudación, el valenciano, a la altura del punto de penalti, controló, de espaldas a portería, un disparo lejano de Waldo Rubio; orientó el cuero lo suficiente como para deshacerse del marcaje de Mouctar Diakhaby, y ejecutó un disparo cruzado que acabó en el fondo de la red y desató la euforia de un Víctor García que se sintió en una nube durante todo el encuentro.

Su tanto en Mestalla fue el punto álgido de una cita que llevó a cabo gestionando los nervios y monitorizando la advertencia de Sergio González, entrenador del Valladolid por aquel entonces, quien el día de antes le aseguró que estuviera preparado, aunque sin desvelarle sus opciones de partida. Sin embargo, no pudo tener mejor estreno en Primera División, saliendo de titular como extremo derecho, siendo punzante, tanto por su banda como percutiendo hacia zonas interiores, e igualando la contienda durante los 59 minutos que actuó, notablemente, sobre el tapete de Mestalla.

No obstante, a pesar de que el empate conseguido por Víctor García le daba la permanencia matemática al Valladolid, Kang In Lee, en el minuto 89’, aguó la fiesta vallisoletana que el actual futbolista del Levante inauguró con su gol. Pese a ello, nunca olvidará un día que, durante los años posteriores, le provocó la lástima de haber debutado sin público en las gradas debido a la pandemia, pero que ni sus amigos ni sus familiares se quisieron perder. A pesar de las restricciones, no dudaron en acudir a las inmediaciones del estadio para arropar y felicitar a un Víctor García que vivió el confinamiento a distancia, por lo que recibir el aliento de sus seres queridos, después de tener un debut de ensueño en la máxima categoría a nivel personal, fue un chute de adrenalina para seguir dando pasos en una carrera que, actualmente, experimenta un óptimo estado de salud.

No obstante, el xeraquer tuvo la posibilidad de jugar el Derbi del viernes defendiendo al bando local. Según pudo saber SUPER, Víctor García, ante su elevado rendimiento en el Eldense, recibió el interés del Valencia para incorporarlo a sus filas, pero se decantó por la vía granota por el fuerte deseo procedente de las oficinas del Ciutat de València en adquirir su firma, nacido en el último mercado de invierno y permanente durante la segunda vuelta de la temporada 24/25. De hecho, que la dirección deportiva del Levante cambiase su rumbo a finales de febrero no alteró la apuesta del club en sus servicios. Motivos de peso por los que Víctor García, guiado por su corazón, aceptó una propuesta del Levante que, casi medio año después, siente que fue la mejor decisión.