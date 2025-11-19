Duro revés para Kervin Arriaga

El fútbol en ocasiones es bonito, pero en otras entraña en una crueldad máxima. La dura cara de la moneda le ha tocado esta madrugada a Kervin Arriaga y su selección de Honduras, que cuando daba casi por hecho que jugaría la repesca para meterse en la próxima edición del Mundial, un gol en otro partido le apeó del camino.

Después de que el combinado hondureño firmase las tablas (0-0) contra Costa Rica, el equipo alcanzaba la condición de mejor segundo de grupo, con la cosiguiente disputa de la fase de repesca gracias a sus nueve puntos, cinco goles a favor y solamente dos en contra.

Guatemala condena a Arriaga

En esta coyuntura, Surinam perdía por tres goles a cero frente a Guatemala, resultado que dejaba a esta selección como tercera también con nueve puntos... pero en el minuto 93 los guatemaltecos se marcaron un gol en propia portería, quedando el partido en un 3-1 que sí valía a Surinam para arrebatarle el puesto de mejor segundo.

Arriaga fue titular con Honduras, además de uno de sus grandes baluartes, y merecía la oportunidad hasta el final de haber luchado por conseguir un pasaporte al próximo Mundial, pero la fortuna no se alineó con los intereses hondureños.

Kervin Arriaga se señala el escudo del Levante en su celebración / Levante UD

Muy justo para el derbi

El balance de este parón acaba siendo muy negativo para un Kervin que llegará previsiblemente el jueves a Valencia, solamente un día antes del partido contra el Valencia CF en Mestalla, convirtiéndose en seria duda para empezar el duelo.

El hondureño es capital en los planes de Julián Calero desde la medular, por lo que su presencia tan ajustada puede trastocar los planes, aunque en ningún caso descarta que vaya a aterrizar directamente en el once de un equipo que, al menos, sí ha podido preparar el choque con Etta Eyong.