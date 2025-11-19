Levante Fans convoca su tradicional corteo hacia Mestalla
La grada de animación llama a los levantinistas a marchar a pie desde el Ciutat de València hasta el estadio del Valencia este viernes a partir de las 19:00
Levante Fans convoca a todos los aficionados levantinistas a desplazarse a Mestalla a pie desde el Ciutat de València. La grada de animación invita a los seguidores que darán su aliento a los jugadores dirigidos por Julián Calero en el Derbi a hacer un corteo de un estadio a otro a partir de las 19:00.
El acto, organizado por el sector del coliseo de Orriols con ayuda del club, pretende calentar motores, de cara a la cita que se llevará a cabo a las 21:00 en el campo de Mestalla, y no perder una tradición que se ha llevado durante los años que ambos equipos se han enfrentado en Primera División.
Marcha tradicional
Es más, el levantinismo lo reclamó en redes sociales, por lo que la convocatoria de Levante Fans cumple con el deseo de todos los granotes que animarán al Levante en su desafío de asaltar un feudo del que nunca han salido victoriosos.
