La marea granota marchará junta hasta Mestalla desde el Ciutat de València
En la zona visitante de Mestalla estarán algo más de 500 seguidores del Levante, que la pasada semana adquirieron la localidad a un precio de 30 euros, aunque podría haber más aficionados levantinistas en otras zonas del campo
Los aficionados del Levante que acudirán al Derbi del viernes ante el Valencia se desplazarán juntos desde el estadio Ciutat de València hasta Mestalla, escenario del encuentro. Así lo ha confirmado uno de los grupos de seguidores de la grada de animación del estadio del Levante y que ha convocado a todos los levantinistas a las 19:00 horas en el estadio Ciutat de València.
Más de 500 seguidores del Levante UD
En la zona visitante de Mestalla estarán algo más de 500 seguidores del Levante, que la pasada semana adquirieron la localidad a un precio de 30 euros, aunque podría haber más aficionados levantinistas en otras zonas del campo.
El Derbi de la capital valenciana, que arranca a las 21:00 horas, se vuelve a disputar este viernes en Primera después de que el Levante haya estado las tres últimas temporadas en Segunda División.
