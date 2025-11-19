Mathew Ryan desafía a su pasado valencianista en un gran estado de forma

Al levantinismo le sorprendió la puesta en escena de Mathew Ryan como portero del Levante. En calidad de agente libre, aterrizó en València un miércoles, para firmar por una temporada más otra opcional, y, dos días después, se puso los guantes para debutar en partido oficial ante el Elche. No fue su mejor día. Tampoco el del equipo, que tocó fondo en el Martínez Valero para despegar hacia mejores sensaciones. Pero, a pesar de ello, nadie le quitó el puesto. El guardameta australiano se ha ganado el derecho de ser uno de los pilares del Levante a base de liderazgo y, sobre todo, de paradas. Con 40, es el quinto portero de LaLiga EA Sports que más interviente y recurso altamente fiable bajo palos, más allá de que él solo no puede frenar la hemorragia defensiva que el conjunto de Calero trabaja para resolver cuanto antes.

No obstante, el '13' se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de un Levante que jugará el Derbi ante el Valencia con la intención de asaltar Mestalla por primera vez en su historia. Y Mathew Ryan, tras concentrarse con Australia durante el parón por compromisos internacionales con el billete para el Mundial en el bolsillo, asumirá el enfrentamiento no solo con la intención sumar tres puntos trascendentales, sino también de mostrar sus atributos en el escenario donde no gozó de continuidad.

Más curtido que por aquel entonces, después de enfundarse las elásticas de Genk, Brigthon & Hove Albion, Arsenal, Real Sociedad, Copenhague, AZ Alkmaar, AS Roma y RC Lens a lo largo de ocho años y medio, el nacido en Plumpton defenderá en Mestalla al eterno rival de su exequipo. Se unió a las filas del Valencia en 2015, procedente del Brujas después de dos temporadas en las que rindió a un nivel notable, y empezó su andadura como valencianista disputando la eliminatoria clasificatoria para la Champions y los dos primeros encuentros ligueros de la 2015-2016, pero una lesión meniscal que le impidió reaparecer hasta la decimotercera fecha del campeonato liguero, y la irrupción de Jaume Doménech, le relegaron a la suplencia.

Mathew, en el Valencia. / SD

Sumado a la vuelta de Diego Alves en febrero de 2016, quien 9 meses antes se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha, la participación del australiano disminuyó a grandes niveles. Pese a ello, entre Liga, Copa del Rey, fase clasificatoria para la Champions League y Europa League, Ryan jugó 21 partidos oficiales, pero, en la temporada 16/17, no pasó de dos encuentros disputados en Liga. Fue el detonante que le llevó a salir cedido en enero de 2017 a Bélgica para, seis meses más tarde, convertirse en el fichaje más caro del Brigthon & Hove Albion (seis millones de euros) por aquel entonces.

Listo para el Derbi

Tras dar el salto al Arsenal, volver a España de la mano de la Real Sociedad, ponerse los guantes en Dinamarca, Holanda, Italia y Francia; y disputar dos Mundiales más (2018 y 2022 tras su debut en el campeonato del mundo en 2014), Mathew Ryan volverá a València este jueves, tras concentrarse con Australia, para estar a punto para el Derbi en Mestalla: campo donde jugó como local, pero donde no experimentó el crecimiento que una carrera sugiere a esas alturas. No obstante, a sus 33 años y con un sinfín de experiencias a sus espaldas, se medirá al Valencia con la intención de resarcirse y, sobre todo, de defender los intereses de un Levante que disfruta de sus servicios.