Ryan es el único levantinista con opciones de jugar el Mundial 2026

El portero australiano Mathew Ryan es el único jugador de la plantilla del Levante con opciones de disputar el próximo Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Australia es una de las selecciones clasificadas y Ryan, que ha jugado 100 partidos con su selección, es uno de los fijos del combinado, aunque en los dos últimos amistosos que ha jugado Australia en esta última semana ha sido suplente.

El portero del Levante podría jugar su cuarto campeonato del mundo, pues ya participó en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022. De hecho, en Brasil 2014 se enfrentó a España en la fase de grupos y perdió por 3-0.

Sin Honduras ni Camerún

Ryan, de 33 años, sería el único jugador del Levante en participar en el Mundial, ya que tanto el hondureño Kervin Arriaga como el camerunés Etta Eyong se quedaron sin opciones en esta última ventana internacional.