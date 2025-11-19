La perla del Levante que se debate entre España y Kazajistán

El Levante UD tiene muchas esperanzas depositadas en Román Martín. El central del Juvenil A tiene proyección de primer equipo y está considerado por la cantera granota como uno de sus principales activos de futuro.

El jugador, de padre español y madre kazaja, debutó en el filial azulgrana el pasado fin de semana y quema etapas a la velocidad de la luz dentro de su cuidado proceso de formación. Tiene madera de futbolista.

Román es de la generación de 2008 y tiene un físico portenstoso con 1,96 m. de altura. El central levantinista es diestro y atesora gran salida de balón, elegancia, capacidad de anticipación, poderío en los duelos y excelente cobertura de profundidad.

Doble nacionalidad

El central granota ha llamado la atención de la selección española y la kazaja por su condición de doble nacionalidad. El central tiene la posibilidad de jugar con el país de su madre o apostar por la Roja. Más allá del fútbol, Román es un estudiante modélico que habla fluidamente hasta cuatro idiomas.