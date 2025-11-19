"Es un placer estar en Mestalla y tener que competir para barrer hacia nuestra 'parcelita'"

Julián Calero fue cuestionado sobre el césped de Mestalla entorno al que será su primer cara a cara contra Carlos Corberán y la ambición de ganarle al Valencia, pero el técnico, más allá de reconocer que intentará “barrer hacia su parcelita”, puso en valor el trabajo del entrenador de Cheste a pesar de haber estado cuestionado en las últimas fechas.

El empate ante el Betis, más allá de la rabia generada ante la sensación de que merecieron más, le hace al Valencia afrontar el Derbi con mejores condiciones, pero el Levante no se andará con medias tintas: irá con todas sus armas para asaltar Mestalla por primera vez en su historia.

Elogios hacia Corberán

“Lo primero reconocer el grandísimo trabajo que está haciendo Carlos en el Valencia CF. Ya lo dije la semana pasada. Desde que él llegó ha cambiado muchas cosas en la estructura y muchísimos automatismos que tiene el equipo a la hora de comportarse. Para mí es un placer. Habíamos estado toda la vida en el mundo del fútbol, pero en mundos diferentes. Un placer estar aquí, compartir este momento y competir para barrer hacia su parcela”, aseguró el entrenador granota.

Las ganas de Morales

A José Luis Morales se le vieron las ganas de que su equipo haga historia el viernes con unas declaraciones cargadas de intención: “Para nosotros es un partido especial. Tenemos ganas de competirlo. Todavía no ha conseguido ganar en este estadio y tenemos la oportunidad de hacer historia. Con esas ganas llevamos trabajando y preparando el partido para competir, sacar nuestra mejor versión y tener personalidad. Es un partido donde te olvidas de todo, de la clasificación y de las unidades en juego. Son tres puntos ante el rival de la ciudad. La importante que tiene para ellos y para nosotros harán que podamos hacer disfrutar a nuestros aficionados”, explicó.