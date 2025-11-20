Alharilla: “La primera victoria llegará, estamos trabajando muy bien”

El Levante UD Femenino se prepara para recibir este domingo al FC Barcelona en el Ciutat de València, y la capitana y emblema del equipo, Alharilla, compareció hoy en rueda de prensa, en la previa del encuentro, para transmitir tranquilidad a la afición y confianza en el trabajo diario del grupo. “La realidad es que, día a día, estamos trabajando muy bien. Aún no hemos conseguido los tres puntos, pero tratamos de mejorar cada jornada. La primera victoria va a llegar”, aseguró.

Salud mental y cohesión como pilares del equipo

Más allá de lo puramente futbolístico, Alharilla destacó la importancia de mantener la moral y cuidar la salud mental del grupo. “Está muy de moda hablar de la salud mental, y nosotras estamos trabajando mucho ese tema. Lo necesitamos. Antes no lo hacíamos, y ahora sí. Lo estamos haciendo muy bien, y estoy segura de que los tres puntos van a llegar”, señaló. La jugadora subrayó que el día a día del equipo es muy positivo y que eso se reflejará en el rendimiento sobre el terreno de juego.

Recordando gestas históricas y mensaje a la afición

El año pasado, Alharilla firmó un gol de bella factura ante el FC Barcelona que rompió la hegemonía del conjunto catalán en Liga F, en un momento en el que el Levante también luchaba por asegurar la permanencia. Este recuerdo histórico sirve de motivación para afrontar el encuentro con confianza. Además, la capitana quiso mandar un mensaje a los seguidores: “Van a disfrutar del fútbol femenino, muchas jugadoras estamos encantadas de que venga tanta gente a vernos”.

Alharilla confía en que la respuesta del público será un impulso extra para lograr la primera victoria de la temporada.