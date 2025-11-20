Arriaga, de la eliminación con Honduras al derbi valenciano: el Levante trabaja para tenerlo listo
El hondureño, recién aterrizado tras la eliminación con su selección, se reincorpora al entrenamiento del Levante UD en el Ciutat de València con trabajo específico de recuperación
El Levante UD ha completado esta tarde una sesión clave en el Estadio Ciutat de València con una novedad destacada: Kervin Arriaga se ha reincorporado al trabajo después de regresar a la ciudad a las 17:40 horas. Las cámaras de Superdeporte captaron en exclusiva su llegada al aeropuerto, apenas unas horas después de haber disputado un duro encuentro con Honduras en la madrugada del miércoles. «Ahora a descansar y pensar en el derbi», declaró el futbolista hondureño al aterrizar. A las 19:00, ya estaba en el Ciutat realizando ejercicios de recuperación, con el objetivo de acelerar su puesta a punto y poder estar disponible para un partido de máxima exigencia.
La carga emocional de Arriaga, un factor a gestionar
Julián Calero fue claro al hablar de la situación anímica del futbolista. El técnico reconoció que Arriaga llega «afectado por la eliminación con su selección», un golpe que el jugador arrastra tanto a nivel emocional como físico. «Por desgracia, sí: viene afectado. Cuando no te clasificas, te cae encima un país entero. Hemos tenido que trabajar mucho con él. Arrastra carga física y emocional, pero la Liga no te permite otra cosa. Hay que darle cariño. Aquí tiene su manada», explicó Calero, manteniendo su habitual mensaje de cohesión interna.
Pese a todo, Arriaga se ha convertido en una pieza fundamental en el sistema del entrenador madrileño, y el club confía en recuperarlo plenamente para afrontar el derbi.
El resto de la plantilla, disponible salvo contratiempos
Más allá del caso Arriaga, el entrenamiento del Levante transcurrió con normalidad. Ryan está disponible y se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros: «No ha jugado ninguno de los dos partidos con su selección. Vamos a ver cómo se encuentra, porque llega con un constipado o proceso gripal», matizó Calero. También Iván Romero completó la sesión con buenas sensaciones: «Iván está preparado. Esta semana ha estado sin molestias y se encuentra mucho mejor. Dependiendo del planteamiento que elija, podrá participar», aseguró el técnico.
Con todos los focos puestos en el estado de Arriaga y con el grueso de la plantilla en condiciones óptimas, el Levante afronta la recta final previa al derbi con la mirada fija en una cita que puede marcar el pulso competitivo de las próximas semanas.
