Calero apela al orgullo granota: “La inferioridad está en tu cabeza”

En la antesala del gran derbi valenciano, que se disputará mañana en Mestalla, Calero ha comparecido hoy ante los medios para analizar la preparación del encuentro y lanzar un mensaje directo a la afición levantinista. El entrenador ha querido subrayar que el duelo ante el eterno rival “tiene un componente emocional evidente”, pero insistió en que el equipo llega listo para competir y para demostrar sobre el césped el trabajo realizado durante la semana. Además, aprovechó la rueda de prensa para dirigirse a los seguidores granotas, especialmente a los más jóvenes, en un momento marcado por la expectación deportiva y por el deseo de que la ciudad viva el choque en un clima de unidad tras los estragos de la DANA.

El factor emocional del derbi

Calero recalcó que, a nivel táctico y de preparación, “la semana no cambia demasiado” respecto a cualquier otro partido. Sin embargo, reconoció que la carga emocional del derbi es inevitable y especial: “La preparación es muy similar a la de cualquier otro partido, pero a nivel emocional se nota claramente que es un encuentro especial. Hay que estar atentos al componente competitivo que tiene todo derbi. Al final es fútbol, y se resuelve con fútbol”. El técnico insistió en que el equipo debe centrarse en lo que puede controlar: intensidad, concentración y confianza en la propuesta. “Sabemos lo que exige un partido así y estamos preparados”, subrayó.

Mestalla vivirá un nuevo Derbi en Primera División. / Francisco Calabuig

Mensaje a la afición: orgullo, historia y unión

El entrenador quiso dedicar parte de su intervención a los seguidores levantinistas, lanzando un mensaje de autoestima y pertenencia. “Sobre todo para los niños que van al colegio con la camiseta del Levante: que no se sientan inferiores. La inferioridad está en tu cabeza. No debemos creer que somos menos que nadie”. Calero reivindicó la trayectoria del club, recordando que el Levante es la entidad futbolística más longeva de la ciudad y que su afición ha demostrado siempre compromiso en los momentos difíciles: “El Levante tiene una historia amplia y es el club más longevo de la ciudad. También debemos ser humildes: estamos preparados para cualquier pelea”.

Además, destacó la importancia de que el derbi se viva en la calle como una cita que una a valencianos y granotas en un contexto especial tras lo ocurrido con la DANA: “Queremos que sea un día de fiesta, que los valencianos puedan juntarse por primera vez después de todo lo vivido con la DANA y que demos ejemplo de lo que debe ser un derbi”. Con un discurso firme, emocional y cargado de intención, Calero dejó claro que el Levante llega al duelo con la convicción de competir y con el deseo de que la ciudad viva el partido en un clima de orgullo y convivencia. El vestuario ya está listo; ahora, la afición espera con ilusión que Mestalla sea mañana el escenario de un derbi memorable.