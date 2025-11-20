En Directo
DIRECTO | Julián Calero habla antes del derbi contra el Valencia CF
El entrenador levantinista comparece en Buñol antes de enfrentarse al primer partido de su carrera contra el combinado valencianista
¡Buenas tardes! A las 17:30 horas comparece Julián Calero, entrenador del Levante UD, un día antes del derbi en Mestalla y con cuestiones relevantes como la presencia de los internacionales o la oportunidad de ganar por vez primera en casa del vecino
