Etta Eyong, la pieza que Calero quiere llevar al máximo en el derbi

Julián Calero compareció este jueves en la previa del derbi valenciano que enfrentará este viernes al Levante UD y al Valencia CF en Mestalla (21:00h). El técnico granota, que analizó el estado anímico y competitivo de su vestuario antes de un duelo cargado de simbolismo para la ciudad, quiso detenerse especialmente en la figura de Etta Eyong, a quien considera un jugador diferencial para afrontar el desafío. Calero transmitió convicción, optimismo y un mensaje coral, y destacó que su delantero se encuentra preparado física y mentalmente para asumir un papel protagonista en un escenario de máxima exigencia.

Etta, un delantero autosuficiente y adaptable

Para el entrenador del Levante, no hay dudas sobre el impacto que Etta puede tener en el partido. Lo considera un futbolista capaz de brillar en cualquier contexto y con independencia del acompañante ofensivo: “Etta no necesita a nadie para rendir. En Mallorca jugaron Etta y Koya; en otros partidos, Etta y Brugué. Tenemos que sacar su máximo rendimiento. Le hemos mostrado cómo comportarse en diferentes situaciones. Vamos a salir con once competitivos y con optimismo, con la idea de que se puede”.

PALMA DE MALLORCA, 26/10/2025.- El delantero del Levante Karl Etta Eyong, ante el centrocampista del Mallorca Pablo Torre, durante el partido de la décima jornada de Laliga disputado entre el RCD Mallorca y la UD Levante, este domingo en el estado de Son Moix, en Palma. EFE/Cati Cladera / CATI CLADERA / EFE

El técnico confesó su intención de potenciar al máximo al delantero, no solo desde la pizarra, sino desde el enfoque emocional y competitivo, una dimensión que considera clave en un encuentro como este. Etta, explicó, ha ido asimilando diferentes roles y ajustes tácticos a lo largo de la temporada, lo que permite al equipo variar registros sin perder contundencia arriba.

Calero insistió en la necesidad de que el grupo alimente al camerunés con el juego adecuado, al tiempo que elogió su capacidad para “multiplicarse” en partidos de gran carga física. Su lectura del juego sin balón, su agresividad en el desmarque y su capacidad para forzar errores defensivos lo convierten para el entrenador en un recurso indispensable.

El factor emocional que también impulsa a Etta

El entrenador no pasó por alto la situación emocional de otro de sus futbolistas importantes, Kervin Arriaga, quien llega tocado anímicamente tras la eliminación con su selección (al igual que Etta). Su respuesta, sin embargo, volvió a conectar con el mensaje colectivo que pretende trasladar al vestuario (y que incluye a Etta como uno de los referentes del grupo): "Por desgracia, sí: viene afectado por la eliminación con su selección. Cuando no te clasificas, te cae encima un país entero. Hemos tenido que trabajar mucho con él. Arrastra carga física y emocional, pero la Liga no te permite otra cosa. Es un trabajo que sabemos que hay que hacer: hay que darle cariño. Aquí tiene su manada, igual que Etta".

Etta Eyongs con Camerún / @AllezLesLions

Calero subrayó que el vestuario funciona como un bloque que se cuida mutuamente, y que tanto Etta como Arriaga encajan en esa filosofía de “manada” que el entrenador repite con frecuencia. Esa unión interna (aseguró) será clave para competir con garantías en Mestalla y para darle al camerunés el clima emocional idóneo para explotar sus virtudes.

Sin dramatizar, pero sin restar importancia al contexto clasificatorio, el técnico insistió en que la fuerza del grupo es un elemento diferencial cuando toca afrontar momentos exigentes. En ese sentido, Etta es, según Calero, un jugador que no solo suma dentro del campo sino también en el espíritu competitivo que pretende consolidar.

Un derbi para que Etta dé un paso adelante

Con un Mestalla que se espera lleno y un ambiente eléctrico, Calero quiere que su delantero se sienta protagonista. Considera que el camerunés está preparado para asumir ese peso, que su madurez competitiva ha crecido y que su fútbol puede ser decisivo en un duelo que no permite concesiones.

Etta Eyong suma cinco goles y una asistencia en nueve partidos con el Levante UD / LEVANTE UD

El Levante llega convencido, admitió el técnico, de que el derbi puede suponer un punto de inflexión. Y si alguien simboliza esa mezcla de energía, instinto y determinación que Calero exige, ese es Etta Eyong. El entrenador lo sabe, y por eso ha centrado buena parte de su mensaje en potenciarlo.

El balón decidirá mañana en Mestalla, pero la confianza del técnico en su delantero ya ha marcado el tono: el Levante saldrá con Etta como una de sus principales armas, dispuesto a demostrar que su impacto puede inclinar un derbi que siempre exige corazones fuertes y cabezas frías.