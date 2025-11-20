Historias del derbi: el único precedente liguero jugado entre semana

A pesar de las quejas de Julián Calero, y del descontento de una ciudad que esperó durante tres años a que volviera el Derbi, Valencia y Levante disputarán su partido un día entre semana. LaLiga pasó por alto la idiosincrasia de ambos clubes y la grandeza de una ciudad que es de las más prestigiosas no solo de España, sino también de las más reconocidas del mundo; restándole valor a un Derbi que nunca pasa desapercibido en el panorama nacional. La competición liguera, más preocupada de exportar su producto al extranjero que de ensalzarlo en su territorio, fue incapaz de darle una vuelta de tuerca al horario pese a la antelación con la que lo programó. Sin embargo, este viernes, a Valencia y Levante no le quedará más remedio que ir a por todas sobre un campo de Mestalla que estará a reventar.

Es inusual que un partido de rivalidad local, dentro de los cuadrantes de LaLiga, no se juegue o sábado o domingo. Pese a ello, el Derbi de València ya sufrió un agravio similar hace poco más de 10 años. El 13 de abril de 2015 es el único precedente que existe en la historia de los Derbis en liga. Es más, los valencianistas y los levantinistas solo se han visto las caras en el campeonato nacional en la máxima categoría del fútbol español. Pero, hace apenas 10 años, ambas entidades jugaron entre semana y, tal y como sucederá mañana, en Mestalla. No obstante, dicho precedente se llevó a cabo un lunes y, aunque también causó indignación entre aficiones, el bando local fue quien se llevó la palma de aquel enfrentamiento.

Arrancando a las 20:30, y con 46.955 aficionados en las gradas del coliseo valencianista, el Valencia venció por 3-0 sin darle opción al Levante. Encarriló el partido en la primera mitad, gracias a los tantos de Paco Alcácer en el 16’, y de Sofiane Feghouli en el 36’, y sentenció la contienda a través de un Álvaro Negredo que, en el tiempo de descuento, clavó una volea en la escuadra, imparable para Diego Mariño. Dicho resultado le dio alas al Valencia de Nuno Espírito Santo y comprometió el escenario de supervivencia del Levante de Lucas Alcaraz. Sin embargo, tanto uno como otro cumplieron sus respectivos objetivos: los valencianistas entraron en Champions y los granotes consiguieron la permanencia.

A poco más de 24 horas para la disputa del Derbi, ninguno de los entrenadores escondió su opinión sobre que el partido se juegue entre semana. “Que sea viernes no es algo que estipulamos, por lo tanto, nos adaptamos al día y hora del partido. Lo resaltable es la respuesta de la afición, ya que están las entradas agotadas. Y es lo que queremos independientemente del rival. Queremos hacer bien las cosas y es para lo que trabaja la plantilla y debe llevar al campo”, aseguró Carlos Corberán en rueda de prensa. Julián Calero, por su parte, comentó que “el horario no es el ideal y nos habría gustado disponer de dos días más», reconoció, antes de insistir en que su equipo no puede permitirse excusas. «Si entras a un derbi llorando o lamentándote, vas a salir igual. Hay que entrar con otro aire, con la sensación de que somos capaces de competir». El técnico subrayó además que el equipo cuenta con recursos suficientes para adaptarse: «tenemos variantes en la plantilla para suplir a quienes estén o puedan estar»”.

Independientemente del estado de ánimo de la ciudad, y pase lo que pase durante los 90 minutos, Valencia y Levante ofrecerán un auténtico espectáculo sobre el césped en un estadio de Mestalla que no entiende de excusas, colgando el cartel de ‘no hay billetes’ en las taquillas del coliseo valencianista.