Kervin Arriaga llega a tiempo para el Derbi
El '16' aterriza en Manises a las 17:30 y se marcha directo a entrenar con el Levante a poco más de 24 horas para el partido ante el Valencia
Sin apenas tiempo de descanso, y sin asimilar la crueldad con la que Honduras que quedó sin billete para el Mundial de 2026, Kervin Arriaga aterrizó en el aeropuerto de Manises a las 17:30 de la tarde y con la cuenta atrás activada para la disputa del Derbi contra el Valencia, que se jugará en poco más de 24 horas.
A su llegada a la capital del Turia, el centrocampista reconoció estar bajo de ánimos por la eliminación de su selección para la próxima Copa del Mundo, pero motivado y con ganas de vestirse de corto en Mestalla. "Un poco triste por lo que pasó con mi selección, pero bueno. La vida sigue y tengo que cambiar de mentalidad. Ahora a pensar en el equipo”, aseguró.
Preguntado sobre su disponibilidad, comentó que está en condiciones y preparado para lo que el míster, Julián Calero, le pida. “Ahora voy a tratar de descansar y pensar en el partido de mañana. ¿Si estoy para ser titular? No sé, es decisión del profe (Calero). Ahora enfocado en el Derbi”.
Hoja de ruta para Kervin
Una vez llegado a València, y con el Levante retrasando el inicio de la sesión de entrenamiento a las 20:15 con tal de que pueda completarlo, Kervin Arriaga llega a tiempo para el Derbi y listo para darlo todo sobre la medular granota. La última sesión de trabajo, y su recuperación física según se desarrollen los acontecimientos previos al partido, determinarán la disponibilidad del hondureño ante el Valencia.
