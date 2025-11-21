Elgezabal: "Es un día jodido, el derbi era importante para nuestra gente"
El capitán del Levante UD ha mandado un mensaje de confianza a su afición al finalizar el partido
Unai Elgezábal, jugador del Levante UD, ha atendido a los micrófonos de Dazn para analizar la derrota contra el Valencia CF.
Trifulca
Respecto a la trifulca del final del partido el jugador levantinista ha querido restarle importancia: "Nada nada, momentos de tensión, lo importante es el fútbol".
El partido
"Nosotros sabíamos que iba a ser un partido intenso. Teníamos un plan caro de apretar alto y exigirles. Veníamos a por los tres puntos y teníamos el plan claro", ha respondido Elgezabal respecto a su visión del partido.
También ha explicado la diferencia mostrada en la primera y segunda parte: "La segunda parte nos ha costado un poco más, ha faltado la continuidad del primer tiempo". "Nos vamos dolidos por no ganar. Vamos a seguir peleando". "Es un día jodido, el derbi era importante para nuestra gente. Haremos el análisis. Estamos en una situación complicada, pero queda mucho. Vamos a sacarlo adelante", Elgezabal no tiene duda que el equipo saldrá de esta dura situación clasificatoria.
