M.A. Montesinos

Los granotas van con todo a Mestalla

La marea granota rumbo a su cita histórica en Mestalla. Miles de levantinistas acuden a la llamada del Levante, en otra prueba de lealtad, compromiso y sacrificio por este club, por este escudo. En estos momentos, la afición pone rumbo al feudo valencianista con la ambición y el optimismo de lograr esa primera victoria en casa de su máximo rival, un debe sin completar en toda su historia. El equipo no estará solo en esta batalla, en un nuevo derbi entre Valencia-Levante que seguro no dejará indiferente a nadie. Más información