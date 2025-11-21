El Levante se queda sin relato

Un empate no sacaba de pobres a nadie. Ni a Valencia, ni a Levante. Tampoco, y menos en Primera División, un club con tantas limitaciones como el granota, destinado a pelear la permanencia con uñas y dientes, debería rechistar por sumar una unidad a domicilio. Y más, por mucho que, a veces, pueda llegar a escocer, tratándose de un campo como el de Mestalla, atragantado históricamente en la idiosincrasia de una entidad cada vez más grande. No obstante, es inevitable pensar que el Levante ha perdido una oportunidad de oro para reventar barreras y complejos. De dar un golpe sobre la mesa de la rivalidad que existe en la capital del Turia y que, por mucho que el levantinismo se hubiese conjurado para conquistar Mestalla, el estadio del Valencia sigue pesando en el lomo del Levante. No solo duele volver a caer en Mestalla, sino también la dinámica en la que se adentra. O vuelve el Levante que tanto representó a su parroquia, o la salvación será cada vez más enredada.

Nunca antes el club levantinista aterrizó en el estadio valencianista mirando de frente, en lo que a objetivos se refiere, a su rival ciudadano. Grandes Levantes han pisado la Avenida de Suecia, pero el actual, desprendiendo un talento a raudales, tuvo argumentos futbolísticos, a pesar de la dinámica negativa de resultados, para tumbar a un Valencia cuya línea de meta no va más allá de la permanencia. Sin embargo, los cinco partidos sin vencer comienzan a pesar en un Levante aturdido, irreconocible tras cautivar a sus seguidores desde el aterrizaje de Etta Eyong y la permanencia de Carlos Álvarez, y que empieza a sumergirse en una espiral peligrosa.

No en vano, es innegable que el Levante, padecedor en el primer tiempo, pero menos timorato en la segunda parte, fue de menos a más en un asalto inicial donde no fue capaz de detener las basculaciones del Valencia, moviendo el cuero de banda a banda para distraer a un Levante al que le duraba poco la pelota. Ganas, en cambio, no le faltaron. Es imposible poner en duda el compromiso de un equipo tan entregado como ansioso de que la cara de la moneda caiga de su lado. Pero, según lo visto sobre el césped, no fue su día.

VALENCIA, 21/11/2025.- El delantero francés del Levante, Goduine Koyalipou (d), protege el balón ante el defensa del Valencia, José Gayá, durante el encuentro correspondiente a la jornada 13 de Laliga EA Sports que disputan hoy viernes Valencia y Levante en el estadio valencianista de Mestalla. EFE / Manuel Bruque. / Manuel Bruque / EFE

Oriol Rey, recogiendo un pase a la frontal de Jeremy Toljan, protagonizó la más clara de su equipo en el primer tiempo con un disparo que se marchó arriba, para empezar a ser dominado por un Valencia que supo hacerle cosquillas a los del Ciutat de València. Y, aunque el paso por vestuarios le dio un lavado de cara al combinado dirigido por Julián Calero, el paso al frente fue fugaz para, definitivamente, llegar a la conclusión de que queda muy poco del Levante valiente y descarado que encandiló a los levantinistas desde septiembre hasta mediados de octubre.

El Valencia, a grandes rasgos, hizo lo que quiso con los granotes sin cuajar su mejor partido. Superados y sin rumbo, el conjunto de Julián Calero ha reducido tanto su espíritu que, en medio de un Derbi igualado como pocos en las últimas décadas, firmó el empate ante la ausencia de ideas no solo para atacar, sino también para golpear a la contra a un equipo de Carlos Corberán cuyo castigo pudo ser superior. La diana de Diego López, anulado por falta de César Tárrega sobre Mathew Ryan, no fue un impedimento para que Hugo Duro, con un recurso sensacional de tijera, obrase la victoria local. A pesar de ello, ni la suerte, sin merecerla, le sonrió al Levante.

Urgen soluciones

Ni un desajuste defensivo del Valencia con el descuento asomando, debido a un erróneo despeje de Gayà que cayó en las botas de un José Luis Morales que solo tuvo que clavarla en el fondo de las mallas, ante la mala salida de un Julen Agirrezabala que se fue de Mestalla con los guantes prácticamente sin usar, sirvió para, al menos, llevarse un punto. El Derbi del Levante es frustrante, genera una preocupación que se acentúa al ver que no se gana desde el 4 de octubre. No obstante, si el equipo dirigido por Julián Calero quiere no solo reencontrarse con la victoria, sino también conseguir la permanencia, deberá, como mínimo, recuperar su esencia. Su relato, definitivamente, se le ha acabado.