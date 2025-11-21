La Marcha Granota llega a Mestalla
Los aficionados levantinistas salieron a las 19:00 desde el Ciutat y tomaron la Avenida de Suecia una hora después tras un corteo lleno de animación e ilusión por ganarle al Valencia
El corteo de los aficionados del Levante ya ha llegado a su destino final. Cientos de seguidores del conjunto granota partieron hacia Mestalla a las 19:00 con la ilusión de ver ganar a su equipo ante el Valencia.
La afición convocada para salir hacia la Avenida de Suecia se concentró en Gol Orriols, a la altura del Mos del Fotut, y fue a pie hasta el estadio valencianista después de que el Ciutat de València abriese sus puertas, una hora antes, para los que quisieran hacer un tour por el templo levantinista.
Una hora de camino
Citados a las 18:30, y saliendo a las 19:00 rumbo a Mestalla, los granotes llegaron al sector por donde se accede a la grada visitante a las xx:xx, después de un trayecto lleno de cánticos, aliento hacia los futbolistas de Julián Calero y cargado de ilusión por vencer al Valencia en Mestalla por primera vez en la historia del Levante.
