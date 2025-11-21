Estas son las notas del Levante UD en el gran derbi ante el Valencia CF

El derbi valenciano se queda en Mestalla. El Levante UD cae derrotado 1-0 ante el Valencia en un derbi marcado por la igualdad y la prudencia de ambos equipos. A pesar de la valentía, pelea y mejora defensiva de los granotas, faltó ese punto de claridad y generar ocasiones claras en ataque. Los de Calero permanecen colistas (19º), con nueve puntos, aunque el conjunto valencianista coge aire con esta victoria y esos 13 puntos.

Titulares:

Mathew Ryan - 6,5

Seguridad y solvencia como siempre. En la primera parte, dejó una parada decisiva a un disparo franco de Lucas Beltrán. Cierto es que no estuvo contundente en el gol anulado de Diego López, se le escapa ese balón de las manos. No pudo hacer nada en ese golazo de chilena de Hugo Duro, que remató solo dentro del área.

Manu Sánchez - 7,5

Un motor incansable en el flanco derecho. Subidas y bajadas constantes, con esa verticalidad característica. Fuerte e infranqueable en los duelos uno contra uno. Imperial en los duelos y cortes. De los más destacados en defensa y en ataque. El mejor del Levante sin ninguna duda.

Matías Moreno - 6,5

Buena actuación del argentino. Solvencia atrás e imponente en los duelos aéreos. No tuvo apenas intervención en la primera parte, pero fue creciendo durante el partido con importantes acciones defensivas. Lo que tuvo que cortar lo hizo con suficiencia. Podría haber cerrado mejor el área junto a Dela en ese gol de Hugo Duro.

Dela - 5,5

Estuvo contundente en los duelos aéreos y terrestres. Generó la primera ocasión cercana al área del Levante en ese desplazamiento en largo a Carlos Álvarez. Ganó las acciones defensivas a Lucas Beltrán. No obstante, falló un despeje y perdió la marca en una de las grandes ocasiones del Valencia en la primera parte. También le faltó cerrar filas junto a Matías Moreno en ese golazo de chilena de Hugo Duro, que remató totalmente solo.

Jeremy Toljan - 7

Otra actuación redonda del alemán. Un seguro de vida para Calero. Generó una ocasión clara en ese centro desde la banda derecha a Oriol Rey, pero no terminó de concretarse. Estuvo sólido en los duelos. Además, dejó dos cortes expeditivos y decisivos en dos disparos dentro del área que pudieron ser goles claros.

Unai Elgezabal - 6,5

Tercera vez que juega en ese doble pivote, con mejor resultado que de central. Cumplió esa función de 'stopper' o destructor, con grandes acciones defensivas: recuperaciones, entradas e imponente en los duelos aéreos. Dio ese equilibrio defensa-ataque, seguridad y protección de la retaguardia. Cedió muy poco en la medular, aunque sufrió más a la espalda en esas transiciones del Valencia.

Oriol Rey - 5,5

Partido muy discreto del catalán. No acabó de dominar la sala de máquinas y no entró mucho en el juego de construcción del equipo, favorecido también por el poco control de balón del equipo. No fue su mejor vuelta. Además, tuvo dos ocasiones francas dentro del área para abrir el marcador, aunque se fueron desviados. En defensa, despejó dos diparos claros.

Unai Vencedor - 6

No fue su mejor partido. No terminó de encontrarse y entrar en la creación del juego. Estuvo agresivo y fuerte en los duelos terrestres, pero se pasó de frenada en varias acciones. Tampoco terminó de aprovechar esos centros a balón parado. Repeló, jugándose el tipo, un gran disparo de Javi Guerra dentro del área. Su desplazamiento más hacia la banda o sin estar en ese doble pivote habitual descolocó al centrocampista vasco.

Carlos Álvarez - 6

Estuvo muy participativo en la primera parte: movimientos constantes, internadas y varios detalles de mucha calidad. No encontró esa compenetración con los jugadores de arriba, poca participación y juego con Etta Eyong e Iván Romero. Generó varios espacios, pero no fue capaz de llegar a zona de peligro y tener ocasiones. No fue su mejor partido: pocas ideas en ataque y muy controlado por la defensa. Además, en esas oportunidades para acelerar y regatear era trabado constantemente.

Iván Romero - 6,5

Uno de los más participativos del partido. No dejó de pelear, presionar y pugnar cada uno de los duelos ante todos los de la defensa. Agresivo y participativo en zona ofensiva. De hecho, le sacó varias faltas clave a los centrales en posiciones sensibles y colaboró en tareas defensivas. También dejó un par de detalles técnicos y desmarques en profundidad peligrosos. No tuvo ocasiones claras en ataque.

Etta Eyong - 6

Partido discreto del camerunés. Entró al partido con intensidad, presión y agresividad, pero fue bajando el listón a medida que avanzaba el partido. Su actuación estuvo completamente marcada por esa pelea constante con Copete y Tárrega: ganó varios duelos y perdió otros tantos. Le cortaron las escasas oportunidades arriba. No tuvo ninguna oportunidad clara. Sacó varias faltas importantes cercanas al área rival. Ese marcaje continuo de los centrales le impidió entrar en juego todo lo que hubiera querido.

Julián Calero - 6

Supo transmitir bien la importancia capital de este derbi. A pesar del resultado, el Levante mostró esa imagen valiente, resistente y unida, aunque más atemorizado en la segunda mitad.. El equipo presionó alto en la primera mitad y defendió con contundencia cuando le tocó sufrir. No obstante, esas buenas sensaciones se volvieron a quedar en nada. En ataque, fue el partido más discreto posiblemente de la temporada, sin ocasiones claras. Cierto es que tardó bastante en hacer los cambios, ya cuando el resultado estaba en contra. Esa reacción tardía, sumado a un once más conservador con ese trivote Oriol Rey, Unai Vencedor y Unai Elgezabal fortaleció la robustez del equipo, pero limitó las opciones de ataque. Buena imagen, pero sin puntos... y sin prolongarse esa reacción en la segunda parte. El técnico madrileño deberá dar una vuelta a esa incapacidad del equipo de mantener esa versión competitiva e intensa durante todo el partido y al porqué de la no consecución de puntos.

Suplentes:

Kervin Arriaga - 5

Entro en la segunda parte, aunque no pudo hacer mucho. Esos partidos con Honduras y ese largo viaje sin apenas descanso le pasaron factura para llegar en un estado físico óptimo.

Koyalipou - 5

Tuvo una ocasión clara de cabeza repelida por Tárrega en línea de gol. Buena descarga en la gran ocasión desperdiciada por Morales.

Brugui - 5

Entro en el minuto 70 y no pudo entrar mucho en juego. Peleó todo lo que pudo, pero no fue suficiente. Sin oportunidades en ataque, aunque ya con un Valencia replegado.

Morales - 2 - Falló una ocasión clarísima y decisiva en el minuto 90 para empatar el encuentro. Aun con Julen saliendo de zona, no fue capaz de materializar (otra vez) un mano a mano facilito. Tampoco estuvo preciso en sus pocas intervenciones en ataque. Otro partido ínfimo del comandante.

Olasagasti - SC