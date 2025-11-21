Valencia CF - Levante UD: ¿Qué piensa el levantinismo sobre el resultado del Derbi?

Este viernes a partir de las 21:00 el Camp de Mestalla acoge todo un partidazo con el primer Derbi de la ciudad de la temporada. Valencia CF y Levante UD vuelven a verse las caras en Primera División varios años después con la felicidad de recuperar el duelo ciudadano este curso.

En SUPER también hemos preguntado al aficionado del Levante UD por sus sensaciones para la visita a la casa del vecino este viernes. Los granotas son conscientes de la dificultad pero en general confían en que su equipo pueda sacar algo positivo del Derbi en Mestalla. De hecho el resultado más repetido ha sido el de victoria granota por la mínima, aunque el empate también es un resultado bastante repetido entre el levantinismo.

“Será un poco complicado, siendo optimista, 1-2”, asegura una aficionada del Levante a las puertas del Ciutat, aunque por otro lado, el empate también se aprecia: “Espero que el Levante consiga la victoria, pero será complicado porque el Valencia está necesitado de puntos. Un empate”