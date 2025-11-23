Jugàrem contra el Barça... i perdérem
El Llevant cau golejat davant un equip culer a mig gas
Amb uns altres resultats, el xoc contra el Barça s’haguera mirat amb molta prevenció, si bé no tement-lo ni desitjant que no arribara o ho fera molt tard. Amb una altra posició en la taula, hauríem considerat els tres punts com un repte, i ens haguérem alçat de la cadira amb el puny enlaire empassant-nos una imprecació o celebrant un gol. Amb un altre plantejament tècnic en l’arrencada de la lliga, hauria sigut un partit de patiment, de no respirar fins al xiulit final de l’àrbitra, d’esperar amb el cor delerós, de mantindre’ns en equilibri mig assentats mig dempeus, anhelant el càntic de la victòria o alleujats per no perdre. Amb més de dos punts en la classificació, estaríem en una zona perillosa però no quasi definitiva, i hauríem pogut disfrutar del duel, aplaudir les jugadores de fora, i reconéixer l’excel·lència que demostren en cada encontre…
Ara bé, en el nostre estat, la visita del millor equip del món només podia aprofundir una ferida cada vegada més dolorosa, i els gols eren galtades amb la mà oberta de bat a bat; i més encara esta vesprada, puix, a pesar del marcador, el Llevant UD sap defendre's amb orde i contundència, i dos gols han sigut de penal (tres li n’han xiulat en contra...). Amb unes altres perspectives, hauríem maleït la derrota i inclús ens hauríem convençut que la pitjor de les sorts s’havia conjuminat de nou en contra… Amb eixes possibilitats, el partit jugat en l’estadi Ciutat de València haguera i no haguera sigut un partit més, i l’opció de perdre tampoc s’hauria convertit en un malson, ni tan sols en un maldecap. Però… Però acabe ja este paràgraf perquè no vullc emular el poema “If…” [“Si…”] de Rudyard Kipling, encara que no parle jo del futur. Parle del passat més immediat, i de més de noranta minuts de resignació.
La part negativa no cal ni narrar-la. Què es pot dir del joc del Barça? I del seu plantejament? D’eixida, ha deixat Cata Coll, Mapi León, Laia Aleixandri, Graham, Alèxia Putellas i Aitana Bonmatí en la banqueta. Eixe és el respecte que ens tenen. A poc a poc, això sí, han anat eixint totes les titulars, llevat de Cata i de Mapi. I s’ha notat sobretot la incorporació de Graham i d’Alèxia, pura màgia ella sola o distribuint, i qui, no debades, ha fet de penal el quart i últim gol, comés sobre ella. El Barça pareix jugar a mig gas, i no és així: hi ha una tranquil·litat intrínseca en elles, una enorme resistència física, i una qualitat fascinadora. Amb el Barça no hi ha sensació d'arribades amb perill, perquè tot en ell, en elles, és perill. Cada jugada pot acabar en gol, i a més a més, com deia, sense alterar-se, sense suar. No són una mascletà, són canonades…; a espai, sí, però enderroquen allò que es troben per davant, sense pausa, sense precipitació, com si estigueren programades per a guanyar. Cada minut no hi ha una ocasió, hi ha un xut a porteria: minuts 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51 (0-2), 53, 54…, 72 (0-3), 74, 76, 77 (pilota al travesser), 78 (gol anul·lat)… A banda de la pressió física, el Barça exercix una pressió mental que requerix concentració i un esforç suplementari de les rivals.
El Barça, amb una tàctica tan ofensiu, deixa jugar al contraatac, i el Llevant ho ha intentat moltes vegades, arribant a prop de l’àrea, i sobretot amb eixe xut al travesser d’Érika que hauria retallat distàncies (1-2) en el minut 61. Per desgràcia, les arribades a l’últim terç disminuïen a mida que avançava la secundària del rellonge, i sobretot amb poc de risc per a la porteria de Gemma, perquè el Llevant no podia perdre la línia de defensa, una línia hui pràcticament apegada a les centrals, la qual cosa implicava la rifa de les pilotes que aconseguien arribar més enllà de l’àrea llevantinista. Així i tot és el partit amb el Llevant més solt, i amb molt d’encert per part de totes les jugadores, que han firmat un treball extraordinari, i ho han intentat amb ganes, enfrontant-se als problemes que contínuament crea un equip com el Barça.
La part positiva del partit és que les nostres rivals immediates han perdut. Això significa que la salvació, tot i que amb un partit menys per a revertir-la, està als mateixos punts que la passada jornada. Els pròxims encontres, contra l’Athletic Club i contra el RCD Espanyol, seran el rien ne va plus de la ruleta, perquè els tècnics no sabran armar un equip amb el potencial de què disposen, però de mala sort fins ara, n’hem tinguda a cabassos.
Perdre contra el Barça, com qualsevol altre equip de la Lliga F Moeve (tret enguany de la Real Sociedad), és un resultat amb el qual es compta des de l’inici. Que la derrota siga més o menys sangonosa entra en un paradigma distint al de la comparació econòmica, deportiva, professional o d’interés dels propis clubs a apostar pel futbol femení, a respectar la història, i a voler estampar amb lletres daurades uns colors en l’Olimp del futbol jugat per dones…
Un Olimp futbolístic del qual han davallat esta vesprada les futbolistes del Barça, i ens han oferit la seua resplendor a les persones, mortals, que les hem vistes… I deixe la crònica en este instant per a escriure un càntic de lloança: “Canta, oh musa, l’espenta de Graham i d’Alèxia, / canta l’espenta de Vicky i de Clàudia, / l’espenta terrible que originà tantes dianes / i precipità a l’infern les nostres heroïnes… / Oh, deesses, amb molt més art / que els millors deus del futbol… / i els ‘sabuts’ no volen adonar-se’n”.
