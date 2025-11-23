Morales amenaza el histórico récord de Parejo en los derbis valencianos

José Luis Morales se ha colocado en el centro de la escena futbolística valenciana tras quedar a las puertas de igualar un registro legendario: el de Dani Parejo como jugador con más derbis disputados entre Valencia CF y Levante UD. El actual capitán granota alcanzó los 14 derbis tras el encuentro del pasado viernes, situándose a solo uno del exvalencianista, que acumula 15 partidos ligueros frente al combinado granota.

En caso de jugar el derbi de vuelta en el Ciutat de València, Morales igualará de manera automática el récord de Parejo, una marca construida a lo largo de una década de duelos intensos entre los dos grandes equipos de la ciudad.

Parejo, un listón difícil de superar

El registro de Dani Parejo tiene un matiz particular: además de sus 15 cruces ligueros, el mediocentro disputó un encuentro adicional en la Copa del Rey 2011/12, donde el Valencia eliminó al Levante en cuartos de final con un contundente 7-1 global.

Dani Parejo 14/15 / SD

Sin embargo, para la estadística oficial de derbis ligueros (la más reconocida y comparable), Morales podría alcanzar al actual jugador del Villarreal en apenas unos meses.

Gayà, el heredero natural

En la otra orilla, José Luis Gayà también destaca como uno de los futbolistas con mayor continuidad en los derbis. El capitán valencianista suma ya 11 encuentros ante el Levante.

Gayà celebra el triunfo ante el Levante UD / LaLiga

Por edad (29 años) y por su prolongada vinculación al Valencia, Gayà se presenta como el único candidato real a romper en el futuro el posible récord de Morales, siempre y cuando el derbi continúe produciéndose con regularidad en la élite.

El futuro del derbi, en manos de la clasificación

El cumplimiento del récord depende, inevitablemente, del presente deportivo de ambos equipos. A día de hoy, el Levante ocupa la decimonovena posición con 9 puntos, en zona de descenso, mientras que el Valencia es decimoquinto con 13 puntos.

Para que la rivalidad continúe escribiendo capítulos en Primera División, el Levante deberá remontar puestos y evitar el descenso, una condición indispensable para que el histórico de derbis siga creciendo.

Morales, ante un momento histórico

Lo único seguro es que, salvo lesión o ausencia inesperada, Morales igualará el récord de Parejo en la vuelta del campeonato. Y, dependiendo del futuro deportivo de ambos clubes, podría incluso convertirse en el futbolista con más derbis valencianos de la historia, una marca que reforzaría aún más su estatus de leyenda granota