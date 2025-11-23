¿Y por qué no conseguir la primera victoria contra el Barça?

Hace no mucho Levante y Barça peleaban por lo mismo. Pero ahora la realidad es otra: juegan en ligas distintas. Unas son prácticamente imparables, compiten al máximo nivel y contra las mejores; y las otras se han visto envueltas en una situación anómala. Con semejante contraste, sobra decir cuál de los dos equipos ocupa cada papel. Pero la clasificación lo deja todavía más claro: las granotas hundidas en la última posición, con dos puntos de 33 posibles, recibirán este domingo (18:00 horas // DAZN) a las culés, que encabezan la tabla con 30 puntos en su casillero.

Aunque las apuestas están claras, las catalanas podrían ser el punto de partida del Levante. “Por qué no soñar con empezar a sumar los tres puntos contra el Barça” , fantaseó Érika González en una entrevista con SUPER . En las once jornadas anteriores, el triunfo se le ha resistido al cuadro granota —especialmente ante el FC Badalona Women , tras perder dos puntos valiosos en el minuto 97—. Tener enfrente al conjunto dirigido por Pere Romeu tampoco invita al optimismo, pero “si el fútbol tiene algo bonito, es que son 90 minutos y puede ganar cualquiera”, como aseguró la asturiana.

Érika González ya es centenaria con el Levante UD / SD

París se estrena en casa

El nuevo técnico levantinista, el tercero en apenas cuatro meses, ya estuvo en el banquillo contra el Dépor. Su debut fue exigente: se trataba de una final, un cara a cara contra un rival directo. Pero volvió a llover sobre mojado y el Levante se marchó de Riazor sin puntos. Este domingo el rival también tiene su miga. El choque contra el Barça será el estreno de Andrés París en casa y qué mejor escenario que el Ciutat de València. “Muy contentos de ir al Ciutat. Es un orgullo poder ver allí a toda nuestra afición. Este partido y todos son difíciles. Jugar contra el Barça es un reto grande, pero también lo entendemos como una oportunidad de seguir creciendo como equipo”, declaró el míster.

Un día histórico: el asalto al Johan

Solo un equipo ha sido capaz de tumbar al Barça esta temporada: la Real de Edna Imade. Pero si algo sabe el Levante es ganar a las culés cuando nadie contaba con ello. Sin ir más lejos, lo hicieron la temporada pasada. Las granotas visitaron el Johan en descenso, con solo diez puntos, dos victorias, cuatro empates y diez derrotas. Pocos daban un duro por que diesen la sorpresa, pero ellas respondieron sobre el verde. María de Alharilla pintó óleo sobre lienzo con su gol, Ivonne Chacón amplió la ventaja en el tiempo de añadido e Irene Paredes respondió ipso facto. Pero las de Pere Romeu no pudieron hacer nada más.

El 1-2 quedó tan sobreimpresionado en el marcador como grabado en la historia. Porque lo que consiguió el Levante aquel 1 de febrero de 2025 fue toda una gesta: desde mayo de 2023 el Barça no concedía los tres puntos. 622 días de imbatibilidad que el conjunto de Buñol se encargó de romper. Y, para más inri, desde 2019 el Barça no perdía como local, cuando todavía jugaban en el Miniestadi. Casi nada.

Una defensa numantina

En la última visita del Barcelona al Ciutat de València, los tres puntos se los llevaron las catalanas (1-4). Pero el partido dejó una defensa numantina de Estela Carbonell a Graham Hansen. Frenar a la noruega no es una tarea nada sencilla, pero la valenciana hizo que lo pareciera. Por el carril zurdo, desesperó a la ‘10’ blaugrana que únicamente pudo conectar dos disparos. También, aunque el resultado nuble su buen hacer, Andrea Tarazona se exhibió bajo palos: le negó el gol a Hansen, en su único tiro a puerta, también sacó una mano dura a un chut de Vicky López y voló para evitar un golazo de Claudia Pina desde fuera del área.