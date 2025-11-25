Vencedor no podrá jugar ante el Athletic por la 'cláusula del miedo'
Desde su entrada en el once en Girona, en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, se ha afianzado en el equipo titular del entrenador levantinista, Julián Calero
El futbolista del Levante UD, Unai Vencedor no jugará este sábado ante el Athletic Club, equipo que cedió al jugador vasco el pasado verano, al estar obligado el club valenciano a abonar una compensación económica a la entidad vasca en el caso de que quiera alinearlo.
Fuentes del Levante confirmaron que existe en el contrato firmado la llamada 'cláusula del miedo' y que el club valenciano no tiene previsto pagar esa cifra, por lo que Vencedor no jugará el sábado en el Ciutat de València.
Una baja importante
Vencedor ha jugado ocho partidos con el Levante esta temporada y desde su entrada en el once en Girona, en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, se ha afianzado en el equipo titular del entrenador levantinista, Julián Calero.
El centrocampista vasco, de 25 años, fue expulsado hace tres jornadas ante el Celta de Vigo, se perdió el duelo ante el Atlético de Madrid y regresó a la formación inicial en el derbi del pasado viernes ante el Valencia en Mestalla.
- Comunicado oficial por el Valencia-Rayo
- Mauricio Pellegrino logra su primer titulo como entrenador
- El plan de obra de la cubierta del Nou Mestalla: Estos son los siguientes pasos
- Los 'niños' de Corberán ayudan a revivir al filial
- El Rayo pierde dos puntos en Oviedo y a los sancionados Isi y Ciss
- Eder Sarabia: '¡Es una falta clarísima! Para esto está el VAR
- El Valencia Basket sufre una nueva derrota en la Fonteta frente al Fundación Zaragoza
- La profecía de Jason con el Valencia de Lim: 'Cuando juegas con fuego...