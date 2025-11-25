Vencedor no podrá jugar ante el Athletic por la 'cláusula del miedo'

El futbolista del Levante UD, Unai Vencedor no jugará este sábado ante el Athletic Club, equipo que cedió al jugador vasco el pasado verano, al estar obligado el club valenciano a abonar una compensación económica a la entidad vasca en el caso de que quiera alinearlo.

Fuentes del Levante confirmaron que existe en el contrato firmado la llamada 'cláusula del miedo' y que el club valenciano no tiene previsto pagar esa cifra, por lo que Vencedor no jugará el sábado en el Ciutat de València.

Una baja importante

Vencedor ha jugado ocho partidos con el Levante esta temporada y desde su entrada en el once en Girona, en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, se ha afianzado en el equipo titular del entrenador levantinista, Julián Calero.

Calero, durante un partido del Ciutat / E. Ripoll

El centrocampista vasco, de 25 años, fue expulsado hace tres jornadas ante el Celta de Vigo, se perdió el duelo ante el Atlético de Madrid y regresó a la formación inicial en el derbi del pasado viernes ante el Valencia en Mestalla.