Dela: “Vamos a poner todo de nuestra parte para que el sábado llegue la primera victoria en casa”

Adrián de la Fuente “Dela” ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa. El defensa ha destacado la importancia del Ciutat de València en el próximo compromiso ante el Athletic Club y el deseo de lograr la primera victoria en casa.

El jugador ha reconocido que “hemos pasado página” respecto al encuentro del pasado fin de semana porque “es un partido que ya no vuelve y tenemos este sábado otro gran rival”. De cara a esa cita frente al Athletic Club, Dela ha asegurado que la intención del equipo es la de volver a hacerse fuertes en casa. “El año pasado el ascenso se consigue primordialmente por lo que se hace en casa, por el fortín que se hizo del Ciutat. Somos conscientes de que si queremos que se consiga el objetivo hay que hacer del Ciutat un fortín y vamos a poner todo de nuestra parte para que el sábado empiecen esas buenas sensaciones y llegue la primera victoria en casa”.

Asimismo, el defensa ha admitido que se encuentra “con ganas de que llegue el partido, de volver a ver el Ciutat como lo vemos últimamente, de seguir en la misma línea afición y equipo y que por fin llegue la primera victoria”.