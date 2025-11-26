Mehdi Nafti encuentra banquillo

Tras la destitución de Fernando Estévez como entrenador de la Sociedad Deportiva Ponferradina, la directiva del cuadro leonés se puso 'manos a la obra' para encontrar un sustituto en el banquillo. Este miércoles, el equipo berciano ha confirmado cuál será su entrenador a partir de ahora, el franco-tunecino Mehdi Nafti. Con este cambio, el club busca dar un giro a la situación deportiva del equipo, el cual transita por la zona media-baja de la tabla de Primera Federación, a solo un punto de la zona de descenso.

Las primeras palabras de Mehdi Nafti

El próximo sábado, Nafti debutará en El Toralín como nuevo técnico de la 'Ponfe', y lo hará a las 20:00 ante el Arenas de Getxo, equipo que marca la parte roja de la clasificación. Por su parte, el nuevo entrenador ya ha realizado su primera sesión con el grupo y ha sido presentado ante los medios de comunicación. Allí, se ha mostrado optimista por volver al fútbol español y ha confesado que es un club que siempre le ha transmitido "mucha confianza".

Por su parte, durante la rueda de prensa, el técnico también se ha 'aventurado' a hablar sobre cómo será su nuevo equipo: "Veremos un equipo atrevido e intenso. En el fútbol y en la vida en general me gustan las emociones, que pasen cosas y que mi afición se identifique con lo que se verá sobre el campo. Lo he vivido y lo he sufrido aquí”. Además, le ha mandado un mensaje a la que será su nueva afición: "La mejor manera de ganarse a la afición es trabajar y ganar el fin de semana. Con que salgan orgullosos del equipo el sábado a las diez de la noche estaré feliz".

Mehdi Nafti en su presentación con la SD Ponferradina / @SDP_1922 / X

Una extensa trayectoria en España

De esta forma, Nafti sigue alargando una dilatada carrera en el fútbol español, tanto en una primera etapa como futbolista como ahora desde los banquillos. En España jugó en Real Murcia, Real Valladolid, Racing de Santander y Cádiz CF y, además, ha sido entrenador de otros tantos equipos de la península: Marbella FC, Mérida AD, CD Badajoz, CD Lugo, CD Leganés, Levante UD, AD Alcorcón y, ahora, SD Ponferradina. Por otra parte, el nacido en Toulouse también fue entrenador asistente en la selección de Túnez.