Oriol Rey monitoriza una nueva oportunidad

La trascendencia de Oriol Rey en el Levante del ascenso le llevó a ser uno de los mejores pivotes de Segunda División. El ‘20’ se convirtió en el eje sobre el que sostener a su equipo en tareas defensivas y proyectarlo al ataque, mediante un poso con el balón y un criterio táctico sobre el que se mereció dar el salto a la máxima categoría del fútbol español. No obstante, el escenario donde compiten los mejores no está correspondiendo con todas las cualidades que puede aportar un centrocampista con zancada, capacidad asociativa y riqueza táctica, pero el fútbol, después de semanas sin proporcionarle oportunidades, ya sea por motivos técnicos o de salud, le da una nueva reválida para ganar continuidad y, por consiguiente, ser nuevamente importante.

Oriol Rey, tras renovar hasta 2027 con el Levante UD. / LEVANTE UD

La cláusula del miedo de Unai Vencedor, quien no podrá estar disponible contra el Athletic Club, le abre las puertas de la titularidad a Oriol Rey por segundo partido consecutivo. El cansancio con el que Kervin Arriaga llegó a València de cara al Derbi le llevó a ser el acompañante en la medular de un futbolista que, debido a su contrato de cesión, tendrá que ver el duelo del sábado desde la grada. Ambas serán por situaciones circunstanciales, pero la presencia de Oriol Rey frente al Athletic Club le dará otra oportunidad para recuperar terreno perdido tras contar con bastantes minutos en el tramo inicial del campeonato.

Fue titular en los primeros seis encuentros de LaLiga, pero la puesta a punto de Arriaga, y el notable comienzo de un Unai Vencedor que cayó de pie en los planes de Calero, le relegaron a la suplencia. Sumado al proceso vírico que le impidió ser convocado para los enfrentamientos ante el Mallorca y el Celta, posteriores a su único partido sin minutos esta temporada (contra el Rayo Vallecano), su presencia sobre el césped se redujo a grandes niveles.

Reseñable actuación

Pese a ello, Oriol Rey, en su reaparición como titular, correspondiente al duelo en Mestalla, no desentonó y fue de los futbolistas más precisos entre los chicos dirigidos por Juliá Calero. Es más, a los pocos minutos del inicio del partido, protagonizó la ocasión más clara del Levante con un lanzamiento que se fue por arriba del travesaño de Julen Agirrezabala, pero el error no desestabilizó su actuación a lo largo de los 70 minutos que estuvo sobre el tapete de Mestalla: 95 por cien de pases precisos, de los cuales el 94 por ciento fueron en campo rival y el 95 por cien en campo propio. Recuperados los 5 kilos que perdió debido a su proceso vírico, y en condiciones de remar hacia la permanencia en la élite del fútbol español, Oriol Rey compartirá, ante el Athletic, pareja de baile con Kervin Arriaga por primera vez esta temporada, aunque desde la intención de ganarse nuevamente un puesto en la medular granota.