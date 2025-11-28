Las heridas se lamen en Orriols

El fútbol, caracterizado por ser caprichoso y cruel a partes iguales, vuelve a amenazar al Levante medio año después de lograr un ascenso histórico a Primera División. Lo que aparentaba ser un ambiente esperanzador e ilusionante, ante un arranque de competición donde el equipo fue de menos a más y se sintió incapaz de detectar el techo de su potencial, en medio de la felicidad por volver a la élite del fútbol español, los 2 puntos sumados en los últimos cinco partidos colocan a Julián Calero en el disparadero de las críticas y ponen en duda su capacidad para dejar al Levante en la máxima categoría del fútbol español. Parece injusto. Y más, tratándose del entrenador que, además de sacar al club de la penuria deportiva y social, se armó de valor para conseguir una vuelta a Primera contra todo pronóstico. Pese a ello, y así lo sabe un Calero curtido en mil batallas, los resultados son los que mandan, por lo que todo lo que no sea tumbar al Athletic Club de Bilbao llenará el futuro levantinista de incertidumbre.

Julián Calero protesta una acción en el Valencia - Levante / LALIGA

La derrota frente al Valencia en Mestalla, más por las formas que por el resultado en sí, estalló por los aires toda la calma y confianza que reinaba en un Ciutat de València que, a pesar de desconocer lo que es sumar de tres en su feudo, siempre despidió con honores a un equipo que, más allá de lo que sucedía sobre el césped, siempre se dejó la piel con tal de brindarle felicidad a una parroquia entregada con sus futbolistas. Orriols, tanto en las buenas como en las malas, nunca dejará de reconocer, ni de poner en valor, a aquellos que entregan todo su esfuerzo por el bien del Levante. Es por ello que el levantinismo volverá a acudir en masa a su lugar de culto, ilusionado por ver ganar a su equipoy, de paso, ansioso de quitarse la losa que lleva a sus espaldas desde que la negativa dinámica se apoderó de la infraestructura de su estadio. No obstante, su soberanía dictará sentencia. Y, por ello, los tres puntos son innegociables si el deseo es que reine la paz, la tranquilidad y, sobre todo, la ilusión por permanecer en Primera División.

Bajas en ambos equipos

El Athletic, independientemente de ser un rival que compite en Champions, aterrizará en Orriols con bajas importantes en su plantilla. Oihan Sancet y Ruiz de Galarreta se perderán la contienda por sanción, Iñaki Williams por lesión y Aymeric Laporte por gripe. Sin embargo, el Levante tampoco anda sobrado de recursos. Con las bajas de Pablo Martínez y Carlos Espí por problemas físicos, Dela y Matías Moreno están pendientes de disponibilidad de cara al duelo ante los de Ernesto Valverde después de no entrenar en la sesión del viernes. Iván Romero, mientras, sí se ejercitó, pero tras una semana renqueante por unas molestias en el sóleo. Más allá de los futbolistas que estén en condiciones de competir, el Levante buscará tres puntos que curen las heridas del Derbi y salven a Julián Calero de la quema. Orriols no quiere vivir más crisis deportivas tras un periplo en Segunda División donde abundaron las decepciones.