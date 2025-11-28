Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Cuando eres entrenador debes saber la situación en la que estás, pero no quiero que afecte a mis jugadores"

Calero sabe que los resultados ponen en duda su puesto al frente del banquillo del Levante, pero además de darle normalidad, insiste en que el trabajo terminará dando sus frutos

Calero en rueda de prensa

Calero en rueda de prensa / Miguel Ángel Montesinos

Rafa Esteve

Rafa Esteve

