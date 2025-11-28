En Directo
"Cuando eres entrenador debes saber la situación en la que estás, pero no quiero que afecte a mis jugadores"
Calero sabe que los resultados ponen en duda su puesto al frente del banquillo del Levante, pero además de darle normalidad, insiste en que el trabajo terminará dando sus frutos
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero, previa al partido contra el Athletic Club de Bilbao.
Etta Eyong
He hablado con él de que tiene que tener tranquilidad. Hay que ayudarle a gestionar todo lo que sucede a su alrededor porque parece que no, pero afecta mucho. Genera un estrés que no es tangible, pero que se ve en el campo. Le hemos dado pautas para explotar sus condiciones. Él tiene que retomar lo que le ha traído hasta aquí. Ahora hay más presión y por eso hay que ayudarle. Tiene cosas muy importantes para este juego.
Elgezabal como mediocentro
Unai es central, vamos a partir de esa base. Es circunstancial por lo de Kervin. Él va a ser central porque es donde va a sentirse cómodo, viendo el fútbol de frente. Ante las bajas meterle como centrocampista es opción, pero donde mejor rinde es como defensa.
Punto de madurez
El punto de cocción es difícil de medirlo, pero ya no es excusa. Hay debutantes en la categoría pero no puede ser excusas. Ya hemos jugado partidos y en campos importantes. Hay que coger el toro por los cuernos. Cuando toque dar pausa lo haremos. Cuando toque estar juntos lo haremos. Cuando toque atacar lo haremos. Hay que hacerles creer de que pueden conseguirlo. Hay que llevarlo a la práctica.
José Danvila
Le he dicho que no me pregunte cómo estoy porque siempre estoy con fuerzas. Lo que hemos hablado es que esto es fútbol y de que hay confianza de sacarlo adelante. Estamos vivos, a dos puntos de la salvación. Hay un grupo de equipos en un pañuelo, por lo que hemos hablado de tener seguridad. Sé dónde estoy y lo que es no ganar partidos. El puesto del entrenador depende de las victorias.
Varapalo del Derbi
Sabíamos de la ilusión pero cuando pasan las cosas hay que levantarse ocho veces si te caes siete. Nos hemos limpiado el polvo de la caída pero no hemos lloriqueado por las esquinas. Es el mensaje que le he mandado a mis jugadores. Hay que ilusionarse de cara a un partido de cara a mañana.
¿Finales?
Nunca pienso en mí, sino en mi equipo. Lo peor que me puede pasar no está relacionado con el fútbol. Estoy tranquilo sabiendo que tengo que hacer cosas desde la normalidad. Cada semana es una oportunidad. No voy a perder esa idea. En Mestalla hicimos cosas buenas pero cuando no tenemos continuidad somos más vulnerables. No quiero pensar en el más allá. Voy a poner en foco en mis jugadores desde la seguridad de que se pueden ganar los partidos.
Athletic Club
Partimos de la base de que es un equipo Champions. No siempre puedes estar al mismo nivel. Se tienen altibajos, como todo el mundo. Cosas lógicas que suceden con todos los equipos. Ernesto Valverde es un referente, vaya donde vaya lo hace bien. Tiene muchos internacionales. Me parece un rival extraordinario, con una idea de juego clara, capacidad de desborde clara... Lleva ocho goles a balón parado... Dicho esto, mi equipo está preparado. Hemos trabajado durante la semana en ello y quiero que las cosas rueden como rueden, con tal de que te lleven a la victoria.
Cómo salir de esta situación
Las situaciones en la vida se pueden conseguir. Hay que tener mucha constancia ni perder el día a día. Tampoco el norte ni pegar bandazos. Tienes que creer en algo. Tienes que tener a tu grupo con la cabeza lo más limpia posible. Tienes que lidiar con el barro y ahí aparecen muchas cosas: el exterior, que no es positivo y te puede dar sensaciones negativas... Tengo que intentar que eso afecte lo menos posible a mi grupo. Cuando estás abajo tienes que cambiar la dinámica.
De renovación a cuestionar el trabajo
Lo entiendo todo desde la normalidad. Cuando eres entrenador debes saber la situación en la que estás. Este mundo funciona así. El problema es si dejo que afecte a mis jugadores y a mí personalmente. El camino es la normalidad. Cuando no ganas estás en entredicho. Me lo tomo desde la normalidad e intento no fluctuar mucho. Tengo seguridad en lo que planteo.
