Valverde confirma la baja de Aymeric Laporte

Varapalo para el Athletic Club. A poco más de 24 horas para el duelo correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports que enfrenta al Levante UD y a los 'leones', Ernesto Valverde ha confirmado que no podrá contar con Aymeric Laporte, uno de sus fijos en la defensa. El central de 31 años no viajará a la capital del Túria junto al resto de sus compañeros debido a una gripe que le ha impedido ejercitarse en las últimas sesiones de entrenamiento del equipo bilbaíno.

Así lo ha confirmado el técnico cacereño esta misma mañana en la rueda de prensa previa al choque: "Laporte no va a estar disponible porque no se ha recuperado", ha establecido el 'txingurri' ante los medios de comunicación. De esta manera, Valverde pierde a uno de sus hombres clave en la zaga. El hispano-francés, desde su llegada a San Mamés en las últimas horas del mercado estival, ha partido de inicio en ocho de los nueve partidos de liga en los que ha estado disponible, superando los 730 minutos con la elástica blanquirroja.

El pasado martes, en el partido de Champions League en el que los 'leones' visitaron al Slavia de Praga, Laporte no contó con minutos pese a formar parte de la expedición. Ha sido en las sesiones de preparación del partido ante el Levante UD cuando el defensor se ha ausentado de la plantilla a causa de una gripe.

Una ausencia más para el Athletic

Junto a Aymeric, son hasta siete los futbolistas que no estarán disponibles para Ernesto Valverde en el choque de este fin de semana. Entre lesionados y sancionados, la plantilla del equipo bilbaíno está en horas bajas.

El 'txingurri' no podrá contar con futbolistas como Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz por lesión, ni con Oihan Sancet, Íñigo Ruiz de Galarreta y Yeray Álvarez por sanción. Además, Iñaki Williams es duda por las dolencias en el aductor que le han apartado de sus compañeros desde el pasado 22 de octubre.

Sobre el Levante UD

Acerca de su visita al Ciutat de València, el técnico cacereño ha destacado que "el Levante consigue mejores resultados fuera que en casa, porque también es verdad que ha tenido un calendario difícil en casa". "Es un equipo ordenado, como todos los equipos de Calero. Un equipo difícil de superar porque se comprime bien. Hay una gran igualdad y ningún partido se decide por gran diferencia de goles. El Levante todavía no ha ganado allí y querrá hacerlo contra nosotros", ha establecido Valverde.