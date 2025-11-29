Calero, en la cuerda floja

La derrota del Levante contra el Athletic Club pone a Julián Calero en una situación muy delicada. Un punto de los últimos 18 posibles, agravados tras caer en Mestalla y perder nuevamente en casa, provocan que el futuro del técnico levantinista sea incierto en el banquillo del Ciutat. No es una decisión sencilla, al tratarse de una figura importante en la historia del club, pero los últimos resultados provocan que el debate esté latente en las profundidades de Orriols.

Después de la derrota, Pablo Sánchez, José Danvila, Héctor Rodas y José Gila se reunieron de urgencia durante dos horas para tratar la situación del entrenador. Sin embargo, no hay una decisión tomada, aunque se emplazan a las próximas horas para seguir hablando sobre si lo más beneficioso para reconducir el rumbo del equipo es mantener a Calero en su puesto.

Palabras del presidente tras la reunión

Pablo Sánchez, presidente, tras el encuentro con el máximo accionista, el secretario técnico y el jefe de scouting, habló sobre la situación sin desvelar qué pasará en el futuro más inminente. “Hemos estado analizando la situación porque es complicada.Pensábamos que iba a ser un partido para cambiar la dinámica, pero no ha podido ser. No es una cuestión de confianza. Estamos penúltimos, sin ganar y veremos qué hacemos. Estamos analizando todas las posibilidades. Tenemos un sentir de tristeza, estamos fastidiados. Hay que pensar bien las cosas y reflexionar”, dijo el presidente a su salida del Ciutat.