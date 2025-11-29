En Directo
Directo | Julián Calero habla tras la derrota contra el Athletic
Sigue las palabras del entrenador del Levante UD desde el Ciutat de València
Arranca la rueda de prensa de Julián Calero tras la derrota contra el Athletic Club de Bilbao.
