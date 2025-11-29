Iván Romero rompe una lanza a favor de Julián Calero: “Hay que seguir con él a muerte”
El ‘9’ del Levante refuerza la figura de su entrenador destacando que “es el mismo del año pasado, el que nos ha traído hasta aquí"
Iván Romero, uno de los pesos pesados del vestuario, no tiene dudas sobre la figura de su entrenador, Julián Calero, más cuestionado que nunca después de sufrir su sexto partido sin ganar.
“Es el mismo entrenador del año pasado, el que nos ha traído hasta aquí. Creo que la gente tiene que creer porque nosotros creemos en él. Estamos todos juntos. Hay que seguir con él a muerte”, aseguró un Iván Romero que jugó con molestias tras llevar tocado toda la semana, pero que no tiene nada que le impida estar disponible en la próxima jornada contra Osasuna.
“Llevaba arrastrando molestias esta semana, pero he completado toda la segunda parte. He estado tratándolo y ahora me siento bien. Seguro que puedo jugar el siguiente partido”.
Autocrítica
Independientemente de la mala dinámica, el ‘9’, además de romper una lanza por su entrenador, manifestó que todos deben dar un paso al frente. “Esto se cambia dando todos un poco más, yo el primero. Mirarnos el ombligo todos porque creo que no tenemos equipo para estar ahí abajo. Tenemos que intentar que esto cambie, pero todos juntos. Confiamos en el entrenador y vamos todos a una”.
