"Es lógico que esté todo el mundo decepcionado"

"No hay excusas que valgan", asegura un Calero que, consciente de que vive su peor momento en Orriols, dijo, en tono irónico, que espera que "no le fusilen". Fuerza no le falta: "El que quiera tirar la toalla no estará en mi barco"

Julián Calero da voces a los suyos durante el Levante - Athletic

Julián Calero da voces a los suyos durante el Levante - Athletic / Germán Caballero

Rafa Esteve

