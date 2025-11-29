"Es lógico que esté todo el mundo decepcionado"

Enfermería

Elgezabal ha notado algo en la rodilla. Iván se estaba tratando tras una semana con molestias pero espero que pueda continuar jugando. Kervin espero que haya sido su proceso vírico. Se notaba que no era el Arriaga que conocemos. No teníamos mucho en el centro del campo, de todos modos. Se nos ha caído en la noche de ayer y con las molestias de uno y otro... pero, con la primera parte que hemos hecho, poco se podía hacer. Matías y Dela estarán entre dos y tres semanas de baja. Tienen 'roturillas'. Las resonancias indicaban pequeñas lesiones, así que son dos bajas más.