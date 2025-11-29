En Directo
"Es lógico que esté todo el mundo decepcionado"
"No hay excusas que valgan", asegura un Calero que, consciente de que vive su peor momento en Orriols, dijo, en tono irónico, que espera que "no le fusilen". Fuerza no le falta: "El que quiera tirar la toalla no estará en mi barco"
Indiferencia en el ambiente
Creo que hay varias situaciones. El equipo ha dejado muestras de dejárselo todo y ha sido condescendiente. Si no ha sido así es normal tras una primera parte como la que hemos hecho. No me gusta el ambiente triste que palpo pero lo puedo entender. Las circunstancias es dolorosa para todos. Me siento muy responsable, pero tenemos que seguir. El puntaje es malo, te lleva a Segunda, pero se puede reconducir. El que quiera tirar la toalla no estará en mi barco. Me duele no darle alegrías a la gente.
Danvila
Solemos charlar bastante. He visto solo al presidente. Están fastidiados como todos. Tengo que seguir enfocado en lo que puedo hacer. Lo voy a intentar una y otra vez. Tienen su trabajo y toman decisiones, pero poco puedo hacer ahí.
Enfermería
Elgezabal ha notado algo en la rodilla. Iván se estaba tratando tras una semana con molestias pero espero que pueda continuar jugando. Kervin espero que haya sido su proceso vírico. Se notaba que no era el Arriaga que conocemos. No teníamos mucho en el centro del campo, de todos modos. Se nos ha caído en la noche de ayer y con las molestias de uno y otro... pero, con la primera parte que hemos hecho, poco se podía hacer. Matías y Dela estarán entre dos y tres semanas de baja. Tienen 'roturillas'. Las resonancias indicaban pequeñas lesiones, así que son dos bajas más.
Pierde chispa el equipo
Lo que vale son los puntos, no las sensaciones. Sin la suma de puntos puede entrar el miedo y era lo que yo no quería. Hay que intentar darle la vuelta y creer en ellos. Son mis jugadores y voy con ellos a muerte. Necesito que hagan más, pero el culpable soy yo.
Matturro
Nosotros mismos nos hemos metido en la boca del lobo. Es evidente que se ha metido en el ritmo poco a poco. Decir que matturro ha estado mal es injusto.
Afición
Son los que mejor están. Se han disgustado con la primera parte, pero cuando le hemos dado un poco, la gente se ha venido arriba. Es difícil decirles algo. Están sosteniendo al equipo. Si no, estaremos perdidos. Vamos a dar motivos para que sigan creyendo.
Brotes verdes en la segunda parte
Hay jugadores que han hecho lo que han podido. Cabello ha hecho buenos 45 minutos. Puede ayudar Olasa en el medio. Me da información de que es gente comprometida y que puede pelear hasta el final. Cuando lo analizas friamente cada uno pondría a dos diferentes. Tienes que tomar decisiones. Si vamos penúltimos he fallado bastante, mucho más de lo que se debe fallar. Estoy para encontrar soluciones, no buscar problemas. Es mi trabajo que esto no se convierta en un hervidero incontrolable.
Futuro de Calero
Espero que no me fusilen. Entiendo el mundo del fútbol. Hay cosas que un entrenador puede controlar y otras no. Cuando estás abajo y en una situación como la nuestra estás en boca de todos. Huimos de eso todos porque yo sé que cuando estás abajo pasan todas estas cosas. Entiendo a la gente por el descontento de la primera parte. Voy a continuar con toda la fuerza del mundo, pero no depende de mí.
Peso de estar abajo en la clasificación
En la primera parte hemos notado el peso de la clasificación. Solo conozco el camino de levantarse y rehacerse. No voy a criticar a mis jugadores, el responsable soy yo. Es todo lo contrario a un equipo mío. En la segunda parte lo hemos intentado pero es lo mínimo que se nos puede pedir.
Estado de ánimo
Estamos todos fastidiados después de otra derrota aquí. La idea era hacernos fuertes en el Ciutat y nos está lastrando. El vestuario está fastidiado pero no voy a tirar la toalla. Me afectan las derrotas pero voy a intentar levantarme y a todo el mundo. Parece que el agujero es terrible pero espero que la gente vuelva a recuperar la ilusión.
- Corberán, con un ojo mirando a Eslovaquia
- El Roig Arena arrasa entre los pabellones ACB
- Baja en el entrenamiento del Valencia
- Corona: 'Seis años en el Valencia CF fueron muchísimos
- El tren de Sergio de Larrea pasa el próximo verano y debería cogerlo
- Paterna vuelve a sus orígenes: De laterales izquierdos a centrales
- Ya hay fecha y hora para el sorteo de octavos de final de Copa del Rey
- Mateo Pellegrino, el delantero valenciano que triunfa en Italia