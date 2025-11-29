La titularidad sombría de Alan Matturro

Ocho meses después Alan Matturro ha vuelto a ser titular. Desde el 29 de marzo, con el Genoa, que el uruguayo no iniciaba un juego. 245 días de altibajos —marcados por las lesiones—, de resiliencia y sacrificio que han tenido su recompensa este sábado en la visita del Athletic al Ciutat de València. Julián Calero ha apostado por el ‘3’ del Levante UD para acompañar a Elguezabal en el eje de la zaga. Quizás hubiese deseado otro escenario diferente en el que estrenarse en la titularidad y no debido a las bajas por lesión de Dela y Matías Moreno. Pero cualquier oportunidad es buena para resurgir. O, al menos, para intentarlo.

No lo tuvo nada fácil, ya que el Athletic enseguida llamó a la puerta del Levante. Tanto que, en la primera acción, cuando apenas habían transcurrido unos segundos, el uruguayo tuvo que ir al suelo parar cortar un centro. Aunque nada hizo para evitar el tanto de Robert Navarro que llegó cumplido el minuto 3. Inmóvil y sin saber bien qué hacer o dónde ir. Así aparece en la foto del gol del barcelonés en la primera de las muchas batallitas que tuvieron durante el partido. Pero para foto —o, más bien, vídeo— el de su salvada a Nico Williams. El ‘10’ del conjunto bilbaíno sentó a Elguezabal, superó a Ryan y sin nadie bajo palos armó el golpeo, pero apareció Matturro para salvar el segundo del Athletic con el muslo.

Con margen de mejora

El uruguayo tenía ante sí la mejor ocasión para demostrar porqué el Levante UD ha apostado por él. Y no ha sabido aprovecharla. Se ha quedado a medias: 75 por ciento de precisión en el pase, tres de seis duelos ganados desde el suelo y una recuperación; pero también, once balones perdidos y despejes comprometidos que por poco no han costado un gol, como el despeje con la cabeza que ha acabado en pase a Nico Williams, que venía en carrera y que no dudó en retar a Ryan. Por suerte para la parroquia levantinista no acabó en gol.

Un inicio como granota accidentado

Cuando aterrizó en el club, pronto se encontró con la cara más amarga del fútbol: las lesiones. En julio sufrió una lesión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda. Contra el Real Madrid y Getafe CF apareció por primera vez en la convocatoria, pero no tuvo participación alguna. Tampoco pudo en los siguientes dos —Oviedo y Rayo— ya que se los perdió por molestias físicas. Su debut con la elástica granota fue ante el Celta de Vigo, partido en el que apenas sumó ocho minutos. Otros cuatro disfrutó en el Metropolitano y nada más… hasta este sábado frente al Athletic.