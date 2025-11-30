Alerta en la defensa granota ante Cieza y Osasuna

El Levante UD afronta una semana vital para su futuro en Copa del Rey y LaLiga en un momento en el que Julián Calero acaba de ser sustituido como entrenador. La derrota ante el Athletic Club en el Ciutat deja al equipo compartiendo farolillo rojo con el Real Oviedo con sólo nueve puntos, pero también existe un problema añadido en forma de bajas.

El propio Calero confirmó al término del encuentro que tanto Dela como Matías Moreno tienen lesiones musculares y ahora conocemos que el alcance de las mismas podrían ser de dos a tres semanas. Por si fuera poco, el también defensa Unai Elgezabal tuvo que retirarse con molestias en la rodilla al descanso, aunque se desconoce por ahora su tiempo de baja.

Vuelve Vencedor

Estas bajas se unen a las del centrocampista Pablo Martínez y el delantero Carlos Espí, que todavía no están recuperados de sus respectivas dolencias, aunque se encuentran en la recta final. La nota positiva la pondrá el regreso de Unai Vencedor, que no pudo jugar ante sus ex por la 'cláusula del miedo'.

Alessio Lisci, entrenador de Osasuna. / JESÚS DIGES / EFE

El CA Osasuna de Lisci

La semana en la que se estrenará nuevo entrenador granota tiene el encuentro copero ante el Cieza el miércoles y lunes visitan El Sadar ante un también necesitado Osasuna de Lisci.